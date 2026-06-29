De 10 ani, Edenred crește comunități. Ediția aniversară Ideal Day a reunit voluntariat, gastronomie sustenabilă și 1.000 de răsaduri plantate alături de copii

Nu doar voluntariat. O investiție în generațiile viitoare.

Anul acesta, în România, Ideal Day a depășit formatul clasic de voluntariat corporativ. Cele trei direcții, creșterea oamenilor, creșterea comunităților, creșterea unei societăți în care hrana nu lipsește, s-au tradus în experiențe concrete care leagă angajații Edenred de comunitățile în care activează.

În București, peste 100 de elevi din clasele a VI-a și a VII-a au participat alături de angajați Edenred la ateliere de tip Vision Board, exerciții de mentorat în care fiecare copil își construiește propria tablă a aspirațiilor, cu focus pe încredere în sine, direcție și curajul de a visa mai departe. Echipele mixte au plantat apoi peste 1.000 de răsaduri, un gest cu valoare simbolică puternică, iar răsadurile au rămas copiilor și școlii, ca reper al zilei. Tot în București, echipele au gătit împreună din ingrediente locale, fără risipă alimentară.

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