ELKO Romania anunță noul Teltonika RUTC16 pentru conectivitate industrială și procesarea locală a datelor

ELKO Romania anunță introducerea în portofoliul său a noului Teltonika RUTC16, un router industrial care combină accesul la rețelele mobile cu posibilitatea de a rula aplicații direct pe echipament. În curând disponibil în stocul ELKO Romania, dispozitivul reunește conectivitate LTE Cat 6, Wi-Fi 6, Dual SIM și eSIM, suport pentru containere Docker și administrare prin platforma Teltonika Remote Management System (RMS).

Pentru companiile care operează instalații sau puncte de lucru distribuite, transmiterea datelor și continuitatea comunicațiilor influențează direct activitatea de zi cu zi. RUTC16 poate asigura legătura cu platformele centrale și, în același timp, poate găzdui aplicații care prelucrează datele la marginea rețelei. Această abordare, cunoscută drept edge computing, permite ca anumite operațiuni de colectare, filtrare sau automatizare să fie realizate local, în funcție de aplicațiile instalate și de resursele disponibile.

Aplicații locale pentru utilități și industrie

În rețelele de apă, energie și gaze, precum și în stațiile de pompare, RUTC16 poate conecta echipamentele compatibile din teren la sistemele de monitorizare și control. Datele provenite de la controlere, unități de achiziție sau contoare pot fi colectate și transmise către platformele SCADA ori către aplicații cloud, în funcție de arhitectura proiectului.

Suportul Docker permite instalarea unor aplicații compatibile pentru prelucrarea locală a datelor și integrarea cu alte sisteme. De exemplu, o aplicație poate filtra măsurătorile și transmite către platforma centrală doar informațiile relevante. În proiectele Industrial IoT, această organizare poate reduce traficul de date și necesitatea unui calculator separat pentru anumite sarcini, fără a înlocui sistemele dedicate de control industrial.

Conexiune de rezervă pentru locații distribuite

În retail, sectorul bancar și logistică, routerul poate fi integrat într-o soluție de backup pentru conexiunea principală la internet. Funcțiile de comutare automată și opțiunile Dual SIM și eSIM oferă flexibilitate în configurarea accesului mobil și a scenariilor de rezervă. Continuitatea efectivă a serviciilor depinde de acoperirea operatorilor, de configurarea rețelei și de cerințele aplicațiilor utilizate.

Prin configurarea unor conexiuni la operatori diferiți, administratorii pot limita dependența de o singură rețea mobilă. Pentru companiile cu numeroase puncte de lucru, administrarea centralizată ajută la aplicarea configurațiilor și la monitorizarea echipamentelor fără intervenții locale pentru fiecare operațiune.

Monitorizare pentru stații de încărcare și energie regenerabilă

În proiectele cu stații de încărcare pentru vehicule electrice și instalații fotovoltaice, RUTC16 poate asigura comunicația dintre echipamentele compatibile și centrul de monitorizare. Conectivitatea mobilă și funcțiile de acces prin VPN pot susține transmiterea datelor operaționale și intervențiile de la distanță, în funcție de integrarea realizată și de politicile de securitate ale beneficiarului.

Routerul poate fi utilizat și pentru acces administrativ printr-un canal mobil separat de conexiunea principală, în scenarii de tip out-of-band management. Astfel, echipele IT pot păstra o cale de acces la echipamentele conectate pentru diagnosticare și remediere atunci când legătura principală nu este disponibilă, dacă infrastructura a fost configurată în acest scop. Citeşte comunicatul integral AICI