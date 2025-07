Fermierii campioni la rapiță din județul Dolj

Primul fermier campion din județul Dolj este domnul Alex Dinu, societatea Agro Vir, din localitatea Terpezița, care a obținut o producție de 4.850 kg/ha cu hibridul PT303.

“Lucrăm 220 ha, rapiță am avut 63 ha, dintre care 53 ha au fost semănate cu hibrizi Pioneer, iar pe 10 ha am avut alți doi hibrizi în probe. PT303 a fost semănat pe 40 ha, după cultură de grâu, terenul a fost scarificat superficial, apoi pregătit cu discul în două treceri, între aceste două intervenții am administrat îngrășământ 18.46.0 – 150 kg/ha. Am semănat în data de 5 septembrie, iar după răsărire am dat un erbicid pentru buruienile cu frunză îngustă, apoi am administrat Galera™ Super, iar ultima intervenție din toamnă a constat în administrarea a două insecticide, unul sistemic și unul de contact, plus un fungicid pentru a-i stopa creșterea.

