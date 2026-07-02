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Gorenje, Partener Oficial FIFA World Cup 2026™, lansează frigiderele Side-by-Side, ideale pentru serile de meci

Gorenje, Partener Oficial FIFA World Cup 2026™, anunță lansarea noii game de frigidere side-by-side, concepute pentru păstrarea alimentelor proaspete mai mult timp și pentru simplificarea rutinei de zi cu zi.
Gorenje, Partener Oficial FIFA World Cup 2026™, lansează frigiderele Side-by-Side, ideale pentru serile de meci
Mediafax
02 iul. 2026, 16:58, Comunicate
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În contextul unei veri în care fotbalul aduce familia și prietenii împreună în jurul celor mai așteptate meciuri, noile frigidere Gorenje oferă spațiul, organizarea și soluțiile de răcire necesare pentru ca fiecare seară de meci să fie pregătită fără efort: gustări și ingrediente proaspete, băuturi reci, apă și gheață mereu la îndemână. Construite în jurul ideii de prospețime de durată și utilizare intuitivă, noile modele combină o capacitate generoasă, tehnologii de răcire fiabile și soluții practice pentru confortul de acasă. Concepute pentru nevoile reale ale vieții de zi cu zi, acestea reflectă filosofia Gorenje Life Simplified, și aduc mai multă prospețime în fiecare moment al zilei.

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