Gorenje, Partener Oficial FIFA World Cup 2026™, lansează frigiderele Side-by-Side, ideale pentru serile de meci

În contextul unei veri în care fotbalul aduce familia și prietenii împreună în jurul celor mai așteptate meciuri, noile frigidere Gorenje oferă spațiul, organizarea și soluțiile de răcire necesare pentru ca fiecare seară de meci să fie pregătită fără efort: gustări și ingrediente proaspete, băuturi reci, apă și gheață mereu la îndemână. Construite în jurul ideii de prospețime de durată și utilizare intuitivă, noile modele combină o capacitate generoasă, tehnologii de răcire fiabile și soluții practice pentru confortul de acasă. Concepute pentru nevoile reale ale vieții de zi cu zi, acestea reflectă filosofia Gorenje Life Simplified, și aduc mai multă prospețime în fiecare moment al zilei.

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