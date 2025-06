Grupul SGS își consolidează poziția de lider în domeniul sustenabilității printr-un parteneriat cu The PLEDGE

Grupul SGS a încheiat un parteneriat strategic cu The PLEDGE on Food Waste, o terță parte recunoscută la nivel mondial pentru auditurile de certificare destinată să ajute furnizorii de servicii alimentare să-și reducă sistematic risipa de alimente și să-și îmbunătățească sustenabilitatea operațiunilor. Având la bază un cadru riguros format din șapte piloni și 95 de criterii, The PLEDGE on Food Waste ghidează furnizorii de servicii alimentare în fiecare etapă a operațiunilor lor, de la achiziții și preparare, până la comercializare și eliminarea deșeurilor. Obiectivul The PLEDGE este de a construi o lume în care zero deșeuri alimentare devine o normă, nu o excepție.

