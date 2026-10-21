Hisense aduce spectacolul culinar la Altex Pantelimon, alături de Chef Ștefan Popescu

Hisense a adus pasiunea pentru gastronomie și tehnologia modernă în centrul atenției, în cadrul unui cooking show organizat la Altex Pantelimon, alături de Chef Ștefan Popescu. Evenimentul a oferit vizitatorilor o experiență culinară interactivă, cu demonstrații live, degustări și ocazia de a descoperi electrocasnicele Hisense în acțiune, alături de Chef Ștefan Popescu, care a demonstrat cum echipamentele potrivite pot face diferența în bucătărie.

Într-o atmosferă animată, Chef Popescu a pregătit mai multe preparate în fața publicului, a prezentat etapele de preparare și a pus în valoare funcționalitățile electrocasnicelor Hisense. Vizitatorii au urmărit demonstrațiile de aproape, au fotografiat preparatele și au avut ocazia să le deguste, într-un eveniment care a transformat vizita în magazin într-o adevărată experiență culinară.

Pizza gata în câteva minute și preparate savuroase din carne

Unul dintre punctele de atracție ale cooking show-ului a fost cuptorul Hisense Pizza Pro, care permite coacerea unei pizza în doar 3 minute și 30 de secunde, datorită funcției dedicate Pizza Mode Pro. Chef Ștefan Popescu a demonstrat întregul proces de preparare, iar rezultatul a fost o pizza cu blat rumenit, completată de ingrediente proaspete, roșii cherry și rucola, care a atras atenția publicului care urmărea show-ul cu entuziasm.

Demonstrațiile au inclus și preparate din carne, pregătite cu ajutorul plitei și al ustensilelor de gătit Hisense. Chef Popescu a prezentat modul de preparare și servire a cărnii, cu accent pe textura și aspectul preparatului final. Participanții au putut descoperi astfel cum echipamentele moderne pot contribui la obținerea unor rezultate de calitate, chiar și în bucătăria de acasă.

Pe parcursul evenimentului, cuptoarele încorporabile și zona de gătit Hisense au fost în centrul demonstrațiilor, cu exemple practice despre felul în care tehnologia poate simplifica pregătirea meselor și poate oferi mai multă libertate în bucătărie.

O experiență interactivă dedicată pasionaților de gastronomie și tehnologie

Pe lângă demonstrațiile culinare, vizitatorii au avut ocazia să descopere și alte produse din portofoliul Hisense, precum electrocasnicele pentru bucătărie și televizoarele cu tehnologii avansate de afișare. Zona dedicată brandului a adus împreună soluții pentru gătit și divertisment, într-un spațiu în care publicul a putut explora produsele și funcționalitățile acestora.

Atmosfera evenimentului a fost completată de energia și starea de bine a lui Chef Ștefan Popescu care a interacționat continuu cu cei prezenți, oferindu-le să deguste preparatele create de el și să vadă electrocasnicele Hisense în acțiune.

Cooking show-ul de la Altex Pantelimon a fost o demonstrație autentică de pasiune pentru gătit și inovație, ce a transformat pregătirea mesei într-o experiență accesibilă, creativă și plină de savoare, exact genul de experiență pe care Hisense dorește să o aducă în casele utilizatorilor săi.