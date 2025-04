In orasul Tecuci, noul magazin de bricolaj, modeleaza viitorul. O premiera in Romania, gigantul german GIRA, prezent intr-un magazin de bricolaj

Retailerul ONE HAUS, aduce schimbare in modul de abordare al unui magazin de bricolaj. Cu vanzari de peste 550 milioane de euro in anul 2024, brandul GIRA vine in parteneriat cu noul magazin din Tecuci.