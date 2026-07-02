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Industria creativă românească, la masa marilor jucători globali. ARICE a trimis 10 companii la Cannes Lions pentru a accelera exportul de servicii creative

Zece companii românești independente din sectorul creativ au reprezentat România la ediția a 73-a a Cannes Lions International Festival of Creativity, cel mai important eveniment anual al industriei globale de publicitate și comunicare. Participarea, organizată de Romanian Advertising and Media Association (RAMA) în cadrul Programului de Promovare a Exportului, cu sprijinul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și în implementarea creativă a Exploratist, marchează a cincea ediție consecutivă în care România este prezentă colectiv sub pavilion național la Croisette.
Industria creativă românească, la masa marilor jucători globali. ARICE a trimis 10 companii la Cannes Lions pentru a accelera exportul de servicii creative
Mediafax
02 iul. 2026, 10:56, Comunicate
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România, una dintre cele mai mari oportunități de creștere a publicității din Europa

La nivel global, industriile creative cresc mai repede decât restul economiei și susțin 1 din 20 de locuri de muncă.

Piața românească de publicitate valorează aproape 800 de milioane de dolari. Totodată, segmentul digital s-a triplat în ultimii patru ani, consolidând poziția României printre piețele europene cu cel mai mare potențial de creștere a investițiilor în comunicare.

Datele globale confirmă aceeași direcție. În economiile OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), industriile culturale și creative generează peste 2% din valoarea adăugată brută și reprezintă aproximativ 7% din totalul companiilor. În deceniul anterior pandemiei, numărul companiilor din sector a crescut cu 18%, față de 12% în restul economiei, iar ocuparea forței de muncă a avansat cu 13,4%, față de 9,1% media generală. În unele state, sectorul susține până la 1 din 20 de locuri de muncă, iar în marile orașe, până la 1 din 10. Aproximativ 40% dintre profesioniștii din domeniu lucrează în alte sectoare, respectiv auto, IT, producție, servicii, ceea ce arată că efectul multiplicator al creativității depășește cu mult granițele industriei propriu-zise.

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