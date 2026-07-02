Industria creativă românească, la masa marilor jucători globali. ARICE a trimis 10 companii la Cannes Lions pentru a accelera exportul de servicii creative

România, una dintre cele mai mari oportunități de creștere a publicității din Europa

La nivel global, industriile creative cresc mai repede decât restul economiei și susțin 1 din 20 de locuri de muncă.

Piața românească de publicitate valorează aproape 800 de milioane de dolari. Totodată, segmentul digital s-a triplat în ultimii patru ani, consolidând poziția României printre piețele europene cu cel mai mare potențial de creștere a investițiilor în comunicare.

Datele globale confirmă aceeași direcție. În economiile OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), industriile culturale și creative generează peste 2% din valoarea adăugată brută și reprezintă aproximativ 7% din totalul companiilor. În deceniul anterior pandemiei, numărul companiilor din sector a crescut cu 18%, față de 12% în restul economiei, iar ocuparea forței de muncă a avansat cu 13,4%, față de 9,1% media generală. În unele state, sectorul susține până la 1 din 20 de locuri de muncă, iar în marile orașe, până la 1 din 10. Aproximativ 40% dintre profesioniștii din domeniu lucrează în alte sectoare, respectiv auto, IT, producție, servicii, ceea ce arată că efectul multiplicator al creativității depășește cu mult granițele industriei propriu-zise.

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