Lidl România inaugurează două magazine în Pătârlagele și București și extinde accesul clienților la produse de calitate, la prețuri accesibile

Magazinul din orașul Pătârlagele, județul Buzău, situat pe Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 75, dispune de o suprafață de vânzare de peste 1.000 mp și are disponibile 123 de locuri de parcare. Noua unitate din București, amplasată în Sectorul 2 al capitalei, pe Strada Tony Bulandra, Nr. 5-13, are o suprafață de vânzare de aproximativ 1.500 mp și oferă clienților 95 de locuri de parcare. Programul de funcționare al celor două magazine este de luni până sâmbătă între orele 07:00 și 22:00, iar duminica, între 08:00 și 20:00.

Odată cu inaugurarea celor două magazine, Lidl creează 50 de noi locuri de muncă, dintre care 23 în Pătârlagele și 27 în București.

Magazinele din Pătârlagele și București respectă standardele Lidl România privind eficiența energetică și sustenabilitatea, fiind dotate cu tehnologii care reduc consumul de resurse și impactul asupra mediului. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED cu senzor de prezență și sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de climatizare, standarde prin care Lidl își reafirmă angajamentul de a proteja mediul pentru generațiile viitoare și de a contribui la o viață mai bună.

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