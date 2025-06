Neo Art Connect/ NAC continuă la FITS în Sibiu și propune evenimente speciale de artă digitală în acest weekend la București

Neo Art Connect este organizat de Galeria Galateca și Asociația Culturală Neo Art România, cu sprijinul Renovatio Trading, Institutului Cultural Român, Ambasada Spaniei la București și al unei largi rețele de parteneri instituționali, universitari și culturali din România și din străinătate. NAC continuă până în octombrie în rețeaua națională, tocmai s-a încheiat expoziția de la Iași din cadrul RCW, urmează Sibiu, în partaneriat cu FITS.

La această ediție se alătură și Every Can Counts, inițiativă globală dedicată promovării reciclării dozelor din aluminiu. Every Can Counts expune în premieră instalații de artă realizate din doze de aluminiu sub umbrela „I CAN” și semnate de artistul vizual Sergiu Chihaia. Instalațiile reflectă caracterul infinit al dozelor de aluminiu, care se pot recicla la nesfârșit fără să își piardă calitatea, fiind cel mai reciclat ambalaj de băuturi din lume.

