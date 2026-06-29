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OLX Group își menține performanțele solide, pe fondul creșterii generate de categoriile auto, imobiliare și locuri de muncă

OLX Group („OLX”), lider global în platforme online de anunțuri, cu aproape 60 de milioane de anunțuri active zilnic în șapte piețe și subsidiară a Prosus, a raportat rezultate financiare puternice pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2026.
OLX Group își menține performanțele solide, pe fondul creșterii generate de categoriile auto, imobiliare și locuri de muncă
Mediafax
29 iun. 2026, 18:39, Comunicate
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Christian Gisy, CEO al OLX Group, a declarat: „Aceste rezultate reflectă strategia disciplinată urmată în ultimii ani – prioritizarea piețelor cu cel mai mare potențial, a categoriilor cheie și a modelului de business potrivit. Inteligența artificială nu mai reprezintă pentru noi doar o direcție de investiție; este sistemul de operare al afacerii noastre. Vedem cum acest lucru se reflectă direct în marjă, în calitatea produselor și în rezultatele pe care le livrăm clienților.”

Progrese în direcțiile strategice de dezvoltare

Rezultatele reflectă operațiunile tot mai eficiente ale OLX, investițiile continue în inteligență artificială și poziția solidă pe care o deține în categoriile de bază. Creșterea companiei continuă să fie susținută de focusul pe auto, imobiliare și locuri de muncă, care reprezintă acum 71% din veniturile totale.

În cadrul acestor categorii principale:

  • Auto – categoria cu cea mai bună performanță, veniturile crescând cu 42%, pe fondul inițiativelor îmbunătățite de monetizare, al soluțiilor de publicitate îmbunătățite și al optimizărilor bazate pe AI pentru stabilirea prețurilor, sourcing și căutare.
  • Imobiliare – segmentul a livrat o creștere constantă, cu venituri în creștere cu 26% față de anul anterior, susținută de câștiguri inovatoare de monetizare, care reflectă valoarea pe care compania o livrează segmentelor de clienți privați și profesioniști.
  • Locuri de muncă (Jobs) – categoria s-a consolidat și a înregistrat o creștere a veniturilor de 14%, susținută de o ofertă de produse modernizată, chiar dacă cererea din partea candidaților a depășit numărul de anunțuri disponibile, pe fondul tendințelor macroeconomice.

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