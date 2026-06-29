OLX Group își menține performanțele solide, pe fondul creșterii generate de categoriile auto, imobiliare și locuri de muncă

Christian Gisy, CEO al OLX Group, a declarat: „Aceste rezultate reflectă strategia disciplinată urmată în ultimii ani – prioritizarea piețelor cu cel mai mare potențial, a categoriilor cheie și a modelului de business potrivit. Inteligența artificială nu mai reprezintă pentru noi doar o direcție de investiție; este sistemul de operare al afacerii noastre. Vedem cum acest lucru se reflectă direct în marjă, în calitatea produselor și în rezultatele pe care le livrăm clienților.”
Progrese în direcțiile strategice de dezvoltare
Rezultatele reflectă operațiunile tot mai eficiente ale OLX, investițiile continue în inteligență artificială și poziția solidă pe care o deține în categoriile de bază. Creșterea companiei continuă să fie susținută de focusul pe auto, imobiliare și locuri de muncă, care reprezintă acum 71% din veniturile totale.
În cadrul acestor categorii principale:
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