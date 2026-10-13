Proiect pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în județul Prahova. A fost solicitat acordul de mediu

Proiectul, intitulat „Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare”, urmează să fie amplasat în satul Cioranii de Jos, pe DJ 148, parcela identificată prin numărul cadastral 25781.

Investiția propusă include, pe lângă instalația de stocare a energiei, realizarea infrastructurii electrice aferente, respectiv posturi și stație de transformare, precum și amenajarea drumurilor de acces, a platformelor betonate și a împrejmuirii amplasamentului.

Sistemele BESS (Battery Energy Storage System) permit acumularea energiei electrice în baterii și utilizarea acesteia ulterior, contribuind la echilibrarea rețelei și la integrarea energiei produse din surse regenerabile.

Documentația aferentă proiectului poate fi consultată la Direcția Județeană de Mediu Prahova, precum și la sediul beneficiarului A.C. SUN ENERGY PRODUCTION SRL din București, Sector 3, Drumul Gura Făgetului nr. 58-70, bloc 2, parter, apartament 10, de luni până vineri, între orele 09:00 și 13:00.

Persoanele interesate pot transmite observații privind proiectul la sediul Direcției Județene de Mediu Prahova.