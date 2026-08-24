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Regulamentul UE 2023/1542: ce trebuie să știe producătorii și importatorii de baterii

Regulamentul UE 2023/1542: ce trebuie să știe producătorii și importatorii de baterii
Mediafax
24 aug. 2026, 16:59, Comunicate
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Puțini consumatori se gândesc că aceeași tehnologie care alimentează telefoanele mobile, bicicletele electrice, vehiculele electrice și sistemele de stocare a energiei este astăzi supusă unora dintre cele mai complexe cerințe de reglementare din economia globală. Însă, pentru producători, importatori și distribuitori, bateriile au devenit mult mai mult decât un simplu component tehnic.

Pe fondul tranziției energetice și al electrificării accelerate a economiei, investițiile în producția de baterii, infrastructura de încărcare și sistemele de stocare a energiei se află la niveluri record. În paralel, Uniunea Europeană ridică standardele privind siguranța, performanța, sustenabilitatea și trasabilitatea acestor produse prin Regulamentul (UE) 2023/1542, care înlocuiește vechea Directivă privind bateriile și introduce cerințe noi pe întreg ciclul de viață al produsului.

Pentru companii, mesajul este clar: în economia electrificată a viitorului, succesul comercial nu va depinde doar de performanța bateriei, ci și de capacitatea de a demonstra conformitatea, transparența și sustenabilitatea acesteia.

O piață aflată în plină expansiune

Cererea globală pentru baterii este alimentată simultan de mai multe tendințe majore: creșterea pieței vehiculelor electrice, dezvoltarea mobilității ușoare electrice (biciclete, trotinete și alte mijloace de transport ușoare), extinderea capacităților de energie regenerabilă și nevoia tot mai mare de stocare a energiei.

Evoluțiile recente confirmă această tendință. Analizele pieței energetice arată că sistemele de stocare cu baterii sunt utilizate din ce în ce mai intens, pe măsură ce rețelele electrice încearcă să gestioneze integrarea unui volum tot mai mare de energie regenerabilă. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), stocarea cu baterii reprezintă una dintre tehnologiile energetice cu cea mai rapidă rată de creștere la nivel global, pe fondul nevoii tot mai mari de flexibilitate a sistemelor energetice. Citeşte comunicatul integral AICI

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