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Synology lansează RackStation RS6426xs+, o soluție de stocare enterprise

Synology anunță disponibilitatea noului RackStation RS6426xs+, un sistem de generație nouă, conceput pentru organizațiile aflate în dezvoltare care au nevoie să centralizeze datele și să susțină o gamă extinsă de sarcini de lucru business. Noul model este potrivit pentru partajare de fișiere, sincronizare între mai multe locații, precum și pentru alte aplicații business și enterprise.
Synology lansează RackStation RS6426xs+, o soluție de stocare enterprise
Mediafax
29 iun. 2026, 18:08, Comunicate
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„Pe măsură ce mediile IT devin tot mai complexe, organizațiile au nevoie de infrastructuri fiabile și versatile, care pot fi adaptate dinamic la cerințe diferite”, a declarat Peggy Weng, Product Manager la Synology. „RS6426xs+ este proiectat pentru a ajuta companiile să faciliteze colaborarea între echipe și sincronizarea între mai multe sedii, să protejeze sarcinile de lucru și dispozitivele business și să implementeze ecosisteme de supraveghere pentru securizarea spațiilor fizice.”

Stocare enterprise de înaltă performanță, construită pentru fiabilitate și securitate

RS6426xs+ oferă un nivel ridicat de performanță pentru sarcinile de lucru enterprise moderne, cu o capacitate superioară de răspuns în scenarii de scriere. Sistemul poate atinge până la 165.000 IOPS în scriere aleatorie 4K și viteze secvențiale de până la 6.700 MB/s la citire și 4.300 MB/s la scriere.

Cu un format rackmount 3U și 16 bay-uri, RS6426xs+ oferă scalabilitate la nivel petabyte, putând ajunge până la 1.536 TB capacitate brută prin conectarea a patru unități de expansiune Synology RX1225RP. Sistemul include două porturi 10GbE RJ45 integrate și oferă suport pentru plăci de rețea suplimentare 10/25GbE, precum și conectivitate Fibre Channel pentru aplicații dedicate de stocare block-level.

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