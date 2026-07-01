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SYSTEM PREZINTĂ SYSTEM PURA

Gewiss oferă o nouă viziune asupra stilului de viață, în care designul funcțional, modularitatea estetică și tehnologiile inteligente se îmbină armonios.
SYSTEM PREZINTĂ SYSTEM PURA
Mediafax
01 iul. 2026, 16:47, Comunicate
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System Pura se bazează pe experiența dovedită System, îmbinând calitatea și fiabilitatea demonstrate, cu un design elegant și sofisticat. Realizat din materiale plastice reciclate selectate cu grijă, acesta oferă funcționalități avansate într-un design minimalist și se integrează perfect în sistemele Smart Home.

System Pura de la Gewiss îmbină cele mai bune caracteristici ale celor două sisteme: rezistența și fiabilitatea materialelor, moștenite de la System, precum și designul modern și inovația gamei ChoruSmart. Rezultatul este o gamă completă de dispozitive convenționale și inteligente, concepute cu atenție pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale vieții moderne.

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