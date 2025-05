TREI STUDENȚI DE LA FABIZ-ASE VOR REPREZENTA ROMÂNIA ÎN FINALA INTERNAȚIONALĂ A COMPETIȚIEI DE BUSINESS L’ORÉAL BRANDSTORM

Ajunsă la cea de-a 12-a ediție în România, tema competiției din acest an este MEN. BEAUTY & CARE. GAME ON THROUGH TECH, PRODUCTS AND BEYOND. În cadrul etapei naționale, participanții au fost invitați să dezvolte proiecte prin care să redefinească îngrijirea masculină prin inovație și tehnologie, oferind publicului produse și experiențe exclusive inspirate de trenduri, care să răspundă nevoilor bărbaților.

Formată din David Cosac, Andrei Petică și Ionuț Mitran, echipa ÉMANCIPÉ a propus o platformă gamificată de self-care menită să îi susțină pe bărbați prin rutine de îngrijire personalizate, educație și recompense. Platforma propusă aduce la un loc tool-urile digitale deja dezvoltate de L’Oréal Groupe într-un singur ecosistem smart.

