Unior Tepid transferă avantajele negocierilor externe către cumpărătorii din România

Unele scule profesionale din portofoliul Unior Tepid sunt disponibile în România la prețuri sub cele identificate în oferte publice din țările producătorilor. Comparațiile prezentate de companie au vizat produse identice din categoriile sculelor de mână și debitării manuale profesionale. Unior Tepid explică aceste rezultate prin puterea de achiziție construită în relația cu furnizorii și prin decizia de a transmite avantajele obținute către piața românească.

Verificările au urmărit aceeași configurație și aceeași unitate de vânzare. Prețurile au fost convertite într-o monedă comună și analizate inclusiv fără TVA, pentru a separa diferențele comerciale de cele fiscale. Reducerile publice au fost tratate distinct, iar transportul a fost exclus. Rezultatele se referă la produsele și ofertele verificate, la momentul comparației, fără a reprezenta o medie a întregului portofoliu.

Diferențele sunt relevante într-o piață în care puterea de cumpărare mai redusă nu garantează produse de marcă mai ieftine. Cererea fragmentată, comenzile neregulate și stocurile cu rotație lentă pot crește costul distribuției pe produs. În asemenea condiții, un cumpărător din România poate plăti mai mult pentru aceeași sculă decât un utilizator de pe o piață europeană cu volume mai mari.

Unior Tepid și-a propus încă de la început să facă accesibilă calitatea profesională și să transforme colaborarea cu fabricanții externi în beneficii pentru clienții din România. Această misiune a orientat selecția produselor și politica comercială. Viziunea companiei leagă dezvoltarea pieței de accesul utilizatorilor la scule de calitate industrială, în condiții care încurajează folosirea lor.

Puterea de negociere începe cu produse care răspund unor nevoi reale și se vând constant. Calitatea devine un avantaj comercial atunci când utilizatorul apreciază precizia, rezistența sau eficiența sculei în propria activitate. Cererea repetată susține volumele comandate fiecărui producător și permite discutarea unor condiții de achiziție mai favorabile.

În negocieri contează prețul, discounturile și bonusurile comerciale, dar și termenele de livrare și continuitatea aprovizionării. Împreună cu selecția atentă a calității, aceste condiții contribuie la o ofertă competitivă pentru utilizator. Avantajul obținut de importator se poate regăsi astfel în prețul de vânzare, în disponibilitatea produsului și în planificarea mai bună a comenzilor.

Distribuția multibrand completează acest mecanism. Sculele de mână Unior, cheile reglabile Irega, soluțiile de găurire Tivoly și Diager, produsele pentru debitare Wilpu și instrumentele de măsurare Insize acoperă operațiuni diferite din activitatea unui atelier. Clientul poate alege din aceeași ofertă produsele potrivite fiecărei aplicații.

Pentru companie, portofoliul complementar înseamnă folosirea unei infrastructuri comune de depozitare, logistică și vânzare. Costurile se repartizează asupra unei activități mai ample, iar cunoașterea consumului ajută la dimensionarea stocurilor. Prețurile competitive susțin, la rândul lor, vânzările și volumele viitoare de achiziție.

Comparațiile prezentate de Unior Tepid oferă exemple ale rezultatului urmărit prin acest model: scule profesionale de marcă accesibile local, cu sprijin în alegerea lor și cu prețuri care, în cazurile verificate, sunt mai avantajoase decât ofertele externe analizate.