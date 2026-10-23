Vânzări record pentru SGS Group în trimestrul 3 din 2026

Vânzări record de 1 982 milioane CHF, în creștere cu 14,6%

Creștere organică puternică de 5,7%

Creștere de doi digiți în segmentele DIGITAL TRUST și IMPACT NOW

Activitate susținută de fuziuni și achiziții, inclusiv achiziția companiei americane specializate în securitate cibernetică, Prescient Security

Perspectivele financiare pentru 2026 au fost confirmate

Géraldine Picaud, CEO SGS, a declarat:

„SGS a înregistrat în trimestrul al treilea cea mai mare creștere trimestrială a vânzărilor din istoria sa, susținută de o creștere organică puternică și de contribuția achizițiilor. Performanța demonstrează implementarea cu succes a Strategy 27, precum și forța și reziliența modelului nostru de afaceri multi-specializat. Am înregistrat o creștere de două cifre în segmentele DIGITAL TRUST și IMPACT NOW. Doresc să mulțumesc echipelor noastre pentru energia și expertiza lor, factori care stau la baza succesului grupului. De asemenea, le urez un călduros bun venit talentelor care ni se alătură ca urmare a achizițiilor noastre.”

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Despre SGS

SGS este lider mondial în domeniul serviciilor de Testare, Inspecție și Certificare. Gestionăm o rețea de peste 2.500 de laboratoare și facilități comerciale în 115 țări, susținută de o echipă de peste 100.000 de profesioniști dedicați. Cu o tradiție de peste 145 de ani în excelența serviciilor, combinăm precizia și acuratețea caracteristice companiilor elvețiene, pentru a ajuta organizațiile să atingă cele mai înalte standarde de calitate, conformitate și sustenabilitate.

Promisiunea brandului – „when you need to be sure” – ne subliniază angajamentul față de încredere, integritate și fiabilitate, ceea ce permite afacerilor să prospere în siguranță. Suntem mândri să ne oferim serviciile de specialitate sub brandul SGS și printr-un portofoliu de mărci specializate de încredere, printre care Applied Technical Services, Brightsight, Bluesign și Nutrasource.

SGS este cotată la Bursa Elvețiană SIX sub simbolul SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN SW).