Vylor inaugurează o nouă eră în cultura porumbului: cel mai avansat caracter genetic din industrie pentru spor de producție și stabilitatea producției, control avansat al dăunătorilor pentru un salt major al producției și profitabilității fermierilor

Vylor, compania axată pe semințe avansate și genetică avansată rezultată în urma separării de Corteva a prezentat portofoliul de dezvoltare pentru porumb. Foaia de parcurs a inovației pe mai mulți ani va consolida poziția de lider a Vylor pe piața porumbului în principalele sale geografii, va extinde opțiunile și flexibilitatea fermierilor și va genera creștere pe termen lung, avantajată de redevențe.

„Porumbul este deja una dintre cele mai cultivate culturi din lume, iar importanța sa va continua doar să crească. Portofoliul nostru schimbă regulile jocului până în 2035 prin cea mai avansată trăsătură genetică din istorie al industriei conceput pentru a îmbunătăți producția și stabilitatea producției. În testele de câmp desfășurate în Americi, noul caracter genetic a adus un spor mediu de producție de aproximativ 0,19 t/ha, cu rezultate care au ajuns până la 0,63 t/ha în cele mai bune condiții”, a declarat Sam Eathington, directorul tehnologic al companiei Vylor.

Eathington a continuat: „Portofoliul impresionant de porumb al Vylor va fi rezultatul direct al miliardelor de dolari pe care le-am investit în ultimul deceniu pentru a ajuta fermierii să țină pasul cu piețele în creștere și în schimbare. Construim platforme tehnologice pe termen lung, avantajate din punctul de vedere al redevențelor, care oferă companiei Vylor mai multă libertate de a inova, dezvoltă afacerea noastră de licențiere și poziționează compania pentru o conducere susținută.”

Se estimează că portofoliul de porumb al Vylor va genera peste 2 miliarde de dolari venituri suplimentare până în 2035, inclusiv din licențiere. În total, Vylor este pe cale să lanseze șapte noi platforme tehnologice pentru porumb până în 2035, care împreună vor fi comercializate în 90% din afacerea Vylor din domeniul porumbului.

În 2028, Vylor se așteaptă să lanseze în America Latină strategia de dezvoltare pentru inovație în porumb prin tehnologia Abranvo™, o platformă care oferă control eficient asupra omizii frunzelor prin două noi moduri de acțiune, împreună cu producție și stabilitatea producției, precum și multiple moduri de toleranță la erbicide.

Aceasta va fi urmată de lansarea următoarei generații de control al insectelor dezvoltată de Vylor, cu încă două noi moduri de acțiune, extinzând controlul asupra omizii frunzelor.

În 2029, strategia de dezvoltare se va muta în America de Nord, unde Vylor intenționează să furnizeze tehnologia sa de nouă generație pentru controlul insectelor care atacă partea aeriană a plantei, împreună cu caracterul genetic proprietate pentru producție și stabilitatea producției.

Lansările de produse Vylor vor continua până la sfârșitul acestui deceniu, în mai multe regiuni, cu tehnologia transformatoare de porumb editat genetic și rezistent la multiple boli (MDR – Multi-Disease Resistant), o altă premieră în industrie.

Porumbul MDR al Vylor combate patru boli distincte ale porumbului: Northern Corn Leaf Blight, Grey Leaf Spot, Southern Rust și Anthracnose Stalk Rot.

Vylor va lansa, de asemenea, porumb cu talie redusă (reduced stature corn), creat pe baza platformelor sale tehnologice de generație următoare și adaptat pentru zonele in care poate oferi cea mai mare valoare fermierilor.

În 2031, tot în America de Nord, Vylor se așteaptă să redefinească controlul insectelor subterane la porumb prin lansarea unui nou produs care oferă două noi moduri de acțiune non-Bt împotriva viermelui rădăcinilor porumbului, inclusiv unul obtinut din plante, o premieră pentru industrie.

Împreună, aceste inovații vor permite companiei Vylor să ofere fermierilor cel mai cuprinzător portofoliu de produse pentru porumb din industrie, bazat pe produse proprii, inovatoare și eficiente, prin multiple căi de acces pe piață, inclusiv prin licențiere.

În ansamblu, strategia Vylor pentru porumb este ancorată în trei elemente:

Concentrarea asupra fermierilor și capacitatea de a investi în tehnologii care oferă în mod constant valoare pentru aceștia; Capacitatea de a valorifica germoplasma de elită pentru a extinde puterea mărcilor și a permite acordarea de licențe către terți; Platforme proprietare de biotehnologie și editare genetică care susțin tranziția companiei de la statutul de licențiat la cel de licențiator.

Poziția de lider pe piață a Vylor în segmentul porumbului este construită pe baza a peste 100 de ani de expertiză în genetică avansată și ameliorare, precum și pe cea mai performantă germoplasmă din industrie. Foaia de parcurs prezentată astăzi poziționează Vylor pentru o continuare a rolului său de lider global în cultura porumbului.

Despre Vylor

Vylor este o companie de semințe și genetică avansată care, de mai bine de un secol, se concentrează pe furnizarea de inovații revoluționare pentru fermieri. Bazându-se pe unul dintre cele mai valoroase fonduri genetice din agricultură și pe biotehnologii transformatoare, Vylor își valorifică expertiza științifică pentru a oferi tehnologii de ultimă generație care ajută fermierii din întreaga lume să își crească producțiile. Prin expertiza sa în științe avansate, accesul puternic la piață și activitatea de licențiere aflată în extindere, Vylor creează valoare și generează creștere pentru fermieri, clienți și acționari, contribuind astfel la hrănirea populației. Mai multe informații pot fi găsite pe vylor.com.