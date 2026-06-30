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Workspace Studio: în 2026, jumătate din bugetul unei amenajări merge către zonele de socializare și colaborare

Pe o piață frânată de contextul economic, companiile care investesc în amenajarea birourilor se orientează către calitate și își concentrează bugetul în spațiile unde echipele colaborează.
Workspace Studio: în 2026, jumătate din bugetul unei amenajări merge către zonele de socializare și colaborare
Mediafax
30 iun. 2026, 14:43, Comunicate
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În proiectele derulate de Workspace Studio în 2026, zonele de socializare și conectare ajung să consume aproape jumătate din bugetul total al unei amenajări de birou. Este cea mai clară schimbare de prioritate dintr-o piață altfel prudentă, în care cererea generală este frânată de un context economic și politic tensionat, iar companiile care merg mai departe cu un proiect cântăresc fiecare alocare.Workspace Studio, companie de fit-out și transformare a spațiilor de lucru cu afaceri de 30M euro în 2025, vede această reorientare direct în portofoliul de proiecte din acest an, adică peste 20.000 mp amenajați.

Defalcarea bugetului arată concentrarea către interacțiune. Într-un proiect turn-key, care include finisaje, instalații, mobilier și soluții arhitecturale, aproximativ jumătate din buget revine zonelor de colaborare și conectare, de la sălile de ședință până la cafeterii și spațiile de echipă. Un sfert susține stațiile individuale de lucru, iar ultimul sfert acoperă spațiile de suport: recepție, circulații, zone tehnice și utilități. Pe stația individuală, suprafața mai mică înseamnă o investiție pe metru pătrat mai ridicată, semn al exigenței crescute pe ergonomie. La nivel de proiect turn-key, investiția medie în 2026 s-a situat la circa 1.000 euro/mp, în creștere cu aproximativ 15% față de anul anterior.

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