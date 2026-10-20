Zalando își consolidează divizia B2B prin numirea lui Tom Christenson în rolul de Senior Vice President

Tom Christenson se alătură Zalando în rolul de Senior Vice President B2B, aducând o experiență solidă în dezvoltarea și scalarea businessurilor și marketplace-urilor bazate pe tehnologie.

Experiența sa include Amazon, unde a creat Seller Fulfilled Prime, dezvoltarea Uber Freight în Europa și integrarea acestuia cu sennder Technologies, iar cel mai recent rolul de CEO al marketplace-ului B2B TBAuctions.

În cadrul Zalando, Christenson va accelera strategia companiei de a construi un sistem de operare pentru e-commerce dedicat industriei de fashion și lifestyle, reunind soluții de logistică, software și servicii.

Începând cu 15 octombrie 2026, Tom Christenson s-a alăturat Zalando în rolul de Senior Vice President B2B, contribuind la strategia companiei de a-și consolida poziția de platformă tech lider în Europa pe segmentul de fashion și lifestyle.

Businessul B2B al Zalando pune la dispoziția brandurilor și retailerilor capabilitățile companiei în materie de logistică, software și servicii, cu scopul de a simplifica dezvoltarea operațiunilor de e-commerce la nivel european. Oferta include ZEOS, care oferă acces la rețeaua logistică și serviciile Zalando pentru vânzări pe mai multe canale, Tradebyte, care conectează brandurile și retailerii cu marketplace-uri și canale de vânzare din întreaga lume, și SCAYLE, care sprijină brandurile și retailerii în operarea propriilor magazine online. În 2025, veniturile B2B ale Zalando au depășit 1 miliard de euro, compania deservind peste 1.200 de comercianți.

Tom Christenson are o experiență extinsă în dezvoltarea businessurilor și marketplace-urilor bazate pe tehnologie. La Amazon, acesta a creat Seller Fulfilled Prime și a contribuit la dezvoltarea programului la nivel global. Ulterior, a construit Uber Freight în Europa și a coordonat integrarea sa strategică cu sennder Technologies, ocupând apoi poziția de COO al companiei rezultate. Cel mai recent, a fost CEO al TBAuctions, un marketplace B2B european dedicat activelor industriale.

În noul său rol, Christenson va coordona strategia B2B a Zalando și va colabora îndeaproape cu echipele ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care vor fi reunite într-o structură comună de leadership B2B. Obiectivul este de a oferi brandurilor și retailerilor o abordare integrată, care să combine logistica, software-ul și serviciile Zalando.

Strategia B2B completează businessul B2C al Zalando, care deservește 62 de milioane de clienți activi în 29 de piețe prin aplicațiile Zalando, ABOUT YOU și Lounge by Zalando. Prin dezvoltarea în paralel a celor două direcții, compania urmărește să își consolideze ecosistemul tehnologic și infrastructura dedicate industriei europene de fashion și lifestyle.

„Strategia B2B a Zalando este una vizionară, generează deja rezultate solide și are un potențial extraordinar de dezvoltare. Ceea ce am construit pentru noi înșine oferim acum și partenerilor noștri de business. Prin apropierea și mai mare dintre ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, putem valorifica punctele forte ale fiecăreia pentru a crea o ofertă și mai puternică pentru brandurile și retailerii cu care lucrăm”, a declarat Tom Christenson. „Există foarte mult talent și ambiție aici și abia aștept să ascult, să învăț și să lucrez alături de echipă pentru a construi împreună viitorul B2B al Zalando.”

Mai multe informații despre numirea lui Tom Christenson și strategia B2B a Zalando sunt disponibile aici.