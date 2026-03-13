The Guardian: Melodia reprezentativă a României la Eurovision, criticată pentru „glorificarea strangulării sexuale”. Se cere descalificarea

Publicația britanică The Guardian relatează că activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa cu care România va participa la Eurovision, în care cuvintele „strânge-mă” sunt repetate de 30 de ori pe parcursul melodiei de trei minute, „se joacă cu viața tinerelor femei”.

Melodia, compusă de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a versiunii românești a emisiunii The Voice, conține și versurile „E greu să respir”, „Vreau să mă sufoci” și „fă-mi să explodeze plămânii”.

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, a declarat că mesajul sexualizat repetat de tipul „strânge-mă” „arată o lipsă de respect alarmantă pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase”, a spus ea. „Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei.”

Mulți fani Eurovision cer descalificarea înscrierii sau modificarea versurilor

O reacție negativă la adresa piesei s-a răspândit online, mai scrie The Guardian, mulți fani Eurovision cerând descalificarea înscrierii sau modificarea versurilor.

Anul trecut, o plângere depusă de BBC la Uniunea Europeană de Radiodifuziune, care organizează concursul de cântece, a determinat-o să se pronunțe împotriva titlului și versurilor piesei malteze.

The Guardian a aflat că BBC nu a depus nicio plângere cu privire la participarea românească din acest an, iar videoclipul melodiei poate fi vizionat pe site-ul EBU. Atât BBC, cât și EBU au fost contactate pentru comentarii.

Ce spune interpreta

Apărând melodia, Căpitănescu a spus că metafora din spatele imaginilor vii era despre sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și sufocat de îndoiala de sine.

YouTuber-ul norvegian ESC Norvegia, psiholog calificat, a declarat că participantul român folosește această practică, interzisă în pornografia din Marea Britanie, pentru a „crea controverse”. El a spus: „Știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura pornografică, ceea ce este cu adevărat periculos.”

„Ei știu că acesta este un trend și că este super înfricoșător ce se întâmplă.”

Un studiu de anul trecut, scrie publicația britanică, a arătat că mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au suferit strangulare, aproape o treime crezând în mod eronat că există modalități sigure de a strangula pe cineva.

Numeroase studii au arătat modificări cerebrale la femeile care au fost „sufocate” în mod repetat în timpul actului sexual, inclusiv markeri pentru leziuni cerebrale și perturbări ale emisferelor cerebrale legate de depresie și anxietate .

Aproape jumătate au spus că au experimentat anxietate în timpul sau după ce au fost strangulate, chiar și un moment trecător de strangulare putând duce la probleme de sănătate pe tot parcursul vieții.