Prima pagină » Concurs » The Guardian: Melodia reprezentativă a României la Eurovision, criticată pentru „glorificarea strangulării sexuale”. Se cere descalificarea

The Guardian: Melodia reprezentativă a României la Eurovision, criticată pentru „glorificarea strangulării sexuale”. Se cere descalificarea

Piesa „Choke Me”, înscrisă de România la Eurovision, a atras atenția presei internaționale, dar și a activiștilor împotriva violenței sexuale care o critică pentru mesajul transmis. Melodia a fost etichetată drept „periculoasă” și „nepăsătoare” pentru că pare să glorifice strangularea sexuală, o practică periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale și deces.
The Guardian: Melodia reprezentativă a României la Eurovision, criticată pentru „glorificarea strangulării sexuale”. Se cere descalificarea
Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Laurentiu Marinov
13 mart. 2026, 13:28, Concurs

Publicația britanică The Guardian relatează că activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa cu care România va participa la Eurovision, în care cuvintele „strânge-mă” sunt repetate de 30 de ori pe parcursul melodiei de trei minute, „se joacă cu viața tinerelor femei”.

Melodia, compusă de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a versiunii românești a emisiunii The Voice, conține și versurile „E greu să respir”, „Vreau să mă sufoci” și „fă-mi să explodeze plămânii”.

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, a declarat că mesajul sexualizat repetat de tipul „strânge-mă” „arată o lipsă de respect alarmantă pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase”, a spus ea. „Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei.”

Mulți fani Eurovision cer descalificarea înscrierii sau modificarea versurilor

O reacție negativă la adresa piesei s-a răspândit online, mai scrie The Guardian, mulți fani Eurovision cerând descalificarea înscrierii sau modificarea versurilor.

Anul trecut, o plângere depusă de BBC la Uniunea Europeană de Radiodifuziune, care organizează concursul de cântece, a determinat-o să se pronunțe împotriva titlului și versurilor piesei malteze.

The Guardian a aflat că BBC nu a depus nicio plângere cu privire la participarea românească din acest an, iar videoclipul melodiei poate fi vizionat pe site-ul EBU. Atât BBC, cât și EBU au fost contactate pentru comentarii.

Ce spune interpreta

Apărând melodia, Căpitănescu a spus că metafora din spatele imaginilor vii era despre sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și sufocat de îndoiala de sine.

YouTuber-ul norvegian ESC Norvegia, psiholog calificat, a declarat că participantul român folosește această practică, interzisă în pornografia din Marea Britanie, pentru a „crea controverse”. El a spus: „Știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura pornografică, ceea ce este cu adevărat periculos.”

„Ei știu că acesta este un trend și că este super înfricoșător ce se întâmplă.”

Un studiu de anul trecut, scrie publicația britanică, a arătat că mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au suferit strangulare, aproape o treime crezând în mod eronat că există modalități sigure de a strangula pe cineva.

Numeroase studii au arătat modificări cerebrale la femeile care au fost „sufocate” în mod repetat în timpul actului sexual, inclusiv markeri pentru leziuni cerebrale și perturbări ale emisferelor cerebrale legate de depresie și anxietate .

Aproape jumătate au spus că au experimentat anxietate în timpul sau după ce au fost strangulate, chiar și un moment trecător de strangulare putând duce la probleme de sănătate pe tot parcursul vieții.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Cine este Victor, fiul secret al lui Iulian Vrabete. Povestea băiatului ținut în umbră 20 de ani! I-a moștenit pasiunea pentru muzică
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor