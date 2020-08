Coronavirus: Dezastrul din America de Sud e mai puţin vizibil, dar este comparabil cu cel din Europa şi SUA

Decesele totale s-au dublat în Lima, capitala statului Peru şi s-au triplat în Manaus, Brazilia. În Guayaquil din Ecuador numărul deceselor este de cinci ori mai mare decât numărul obişnuit la acestă dată din an, informează The New York Times.