Coronavirusul nu a ajuns peste tot. Ţările care nu au înregistrat cazuri de COVID-19

Conform datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins, peste 22,7 milioane de persoane au fost infectate, iar numărul global de decese este de peste 800.000. Peste 14,5 milioane de pacienţi s-au vindecat.

Potrivit analizelor realizate de Business Insider şi Aljazeera există 14 ţări care spun că nu au avut cazuri de COVID-19.

Turkmenistan

Ţara condusă de o dictatura nu a raportat niciun caz de coronavirus la o populaţie de aproape 6 milioane de oameni, dar experţii spun că declaraţiile oficiale date de una dintre cele mai secrete şi represive ţări din lume nu poate fi de încredere.

Ţara are deja un trecut ce pune semne de întrebare privind raportările. În trecut a spus că are zero persoane care trăiesc cu HIV / SIDA, ceea ce experţii spun că nu este posibil, conform BBC.

Cu toate acestea, ţara a restricţionat călătoriile la începutul focarului global şi este deja una dintre cele mai dificile ţări de vizitat, ceea ce ar fi putut să o ajute să evite un focar.

Samao

Ţara insulară care are o populaţie de aproximativ 200.000 de oameni, a înregistrat zero cazuri de coronavirus.

Aceasta a declarat o stare de urgenţă şi şi-a închis graniţele în martie, inclusiv pentru bărci şi nave.

Accesul anumitor persoane este permis doar în anumite circumstanţe, iar acestea trebuie să urmeze o serie de reglementări, controale de sănătate şi reguli de carantină.

Insulele Marshall

Ţara din Oceanului Pacific ce are aproximativ 60.000 de oameni nu a raportat niciun caz.

Insulele Solomon

Naţiunea, alcătuită dintr-o serie de insule, a anunţat restricţii de intrare la începutul focarului global.

Oficialii analizează scenarii pentru a readuce în siguranţă turiştii în ţară.

Republica Vanuatu

Ţara insulară din Pacificul de Sud nu a înregistrat niciun caz de coronavirus.

În martie a declarat o stare de urgenţă care va dura până la sfârşitul anului 2020.

Tuvalu

Ţara din Polinezia ce numără aproape 12.000 de oameni nu a înregistrat cazuri de coronavirus.

Regatul Tonga

Ţara polineziană, care este formată dintr-o serie de insule, nu are cazuri de coronavirus în rândul populaţiei sale de puţin peste 100.000 de oameni.

Începând cu luna martie, Tonga a pus în carantină oameni, a pus în aplicare restricţii de circulaţie pentru localnici, a interzis grupurile mari şi sporturi contactact care sunt populare în regiune.

De asemenea, şi-a închis graniţele pentru zboruri şi nave de croazieră în martie.

Coreea de Nord

În ţara închisă par să fi existat cazuri, dar autorităţile nu au admis existenţa lor.

Experţii sunt sceptici cu privire la statisticile şi declaraţiile oficiale ale ţării, unii spunând că există cazuri din luna martie sau chiar mai devreme.

Alte state ce nu au raportat cazuri:

Statele Federate ale Microneziei

Kiribati

Republica Nauru

Republica Palau

Insulele Cook

Insula Niue