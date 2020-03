Grupul de hackeri Anonymous îndeamnă guvernele să spună adevărul despre epidemia de coronavirus

Grupul de hackeri Anonymous a denunţat, într-un mesaj video, presupusa lipsa de transparenţă a guvernelor din întreaga lume în contextul epidemiei de coronavirus, îndemnând liderii ţărilor să spună adevărul despre efectele grave ale acestei boli.

"Acesta este un mesaj important al grupului Anonymous despre modul în care guvernele gestionează pandemia de coronavirus care se extinde. Exact acum 100 de ani, în timpul Primului Război Mondial, lumea s-a confruntat cu o pandemie care a omorât zeci de milioane de oameni. Istoricii sunt divizaţi asupra numărului exact, dar estimările sunt între 30 şi 55 de milioane de oameni în aproximativ doi ani, ceea ce în acel moment însemna 1-2% din populaţia lumii. 27% din populaţia lumii a fost infectată într-un anumit moment al acelei epidemii. Virusul major a ajuns să fie cunoscut sub numele de Gripa Spaniolă, de la zona de unde se crede că a apărut. Cu toate acestea, s-a descoperit ulterior că primii pacienţi infectaţi au fost soldaţi din armatele franceză, britanică şi germană care luptau în primele linii în Primul Război Mondial. Guvernele acestor ţări au depus eforturi pentru a ascunde epidemia, pentru a nu le dezvălui inamicilor o vulnerabilitate strategică în timpul războiului. Pe de altă parte, Spania era o ţară neutră în război, astfel că nu a existat o motivaţie de acest fel pentru guvern să ascundă epidemia, prin urmare, Spania a fost prima ţară în care cazurile au fost raportate cu acurateţe. Până când informaţiile despre situaţia din Spania au circulat în jurul lumii, a fost prea târziu, virusul se răspândise la fel de rapid ca informaţiile. Din păcate, pe măsură ce pandemia a scăpat de sub control, guvernele din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite, au făcut tot posibilul pentru a limita relatările despre boală, pentru a evita panica sau dezordinea socială şi pentru a menţine moralul trupelor", afirmă un reprezentant al grupului de hackeri Anonymous într-un mesaj video cu titlul "Anonymous îndeamnă liderii din comunitatea mondială să le spună oamenilor adevărul despre coronavirus".

"Mulţi experţi au comparat recentul nou coronavorus Covid-19 cu Gripa Spaniolă. Bill Gates a declarat că ne-am putea confrunta cu o «pandemie care apare o dată la 100 de ani», care ar putea fi la fel de mortală ca virusul care a omorât zeci de milioane de oameni exact acum un secol. Aceste două boli nu sunt din aceeaşi familie de agenţi patogeni, dar există unele similitudini importante între aceste două epidemii şi am putea face unele dintre erorile predecesorilor noştri. În China, medicii, activiştii şi oamenii de rând au fost ameninţaţi cu detenţia pentru postatea de informaţii despre virus care generează preocupare ori contrazic declaraţiile oficiale. Un om care a devenit incredibil de cunoscut în lume din cauza coronavirusului a murit. Este vorba de medicul chinez care a încercat să avertizeze comunitatea medicală despre coronavirus. Autorităţile i-au spus să păstreze tăcerea, iar după câteva săptămâni a fost diagnosticat ca fiind infectat cu virusul. Înainte de a muri din cauza virusului, medicul activist al transparenţei Li Wenliang a declarat că Guvernul chinez ştia despre transmiterea virusului de la om la om cu câteva săptămâni înainte ca publicul să fie informat despre acest lucru. Kristian Andersen, specialist în biologie evoluţionistă la Institutul de cercetare Scripps, a estimat, pe baza unui studiu efectuat pe 27 de genomi ai primilor pacienţi, că virusul probabil a infectat prima victimă pe 1 octombrie. Acest lucru înseamnă că virusul se răspândea peste tot în Wuhan şi în lume în ultimele luni. Dacă cercetările sale sunt corecte, acest lucru înseamnă că virusul probabil a ajuns în toate colţurile lumii înainte ca Guvernul chinez să decidă izolarea oraşului Wuhan. Acest lucru ar putea părea o exagerare, deoarece abia acum începem să vedem primele cazuri confirmate în Statele Unite şi în Europa, dar trebuie să ne gândim ce înseamnă de fapt un caz confirmat. Un caz confirmat este o persoană care a fost testată pozitiv cu acest virus, dar numărul kit-urilor de analize este limitat, iar Centrul pentru Controlul Epidemiilor din SUA a refuzat să autorizeze kit-uri de testare pentru multe dintre cazurile suspecte, deoarece menţin criterii stricte pentru cine primeşte testele. Pentru a înrăutăţi lucrurile, unele teste au fost deficitare, iar autorităţile au admis că unul dintre centrele de analizare a rezultatelor a fost contaminat. Analizele au început să se accelereze în SUA şi Europa după ce au fost raportate decese, iar experţii medicali încep să depisteze fragmente ale virusului care nu au legături clare cu epicentrul, ceea ce înseamnă că răspândirea în comunităţi începuse deja", precizează Anonymous.

"În acest context, guvernele din China, Iran şi Italia, unele dintre cele mai afectate zone epidemice, le spun cetăţenilor că situaţia este sub control şi că nu au motive de preocupare. În Iran, oamenii nu prea mai cred aceste lucruri, dat fiind că mulţi membri ai instituţiilor guvernamentale s-au îmbolnăvit. (...) Guvernele din Japonia şi Coreea de Sud par a fi mai cinstite cu cetăţenii şi fac teste mai ample. Preşedintele SUA, Donald Trump, susţine că ţara este într-o «formă extraordinară» în contextul pandemiei, dar nu le-a oferit cetăţenilor americani prea multe lucruri substanţiale în timpul recentelor conferinţe de presă, în afară de asigurările că totul va fi bine. Administraţia Trump încearcă să controleze fluxul de informaţii despre virus pentru a menţine optimismul oamenilor, aşa cum procedează şi guvernele din China şi Iran, dar această abordare pune oamenii într-un mare pericol, aşa cum administraţiile din secolul trecut au făcut în timpul Gripei Spaniole. Pentru a înţelege gravitatea situaţiei, oamenii trebuie să ştie despre ratele ridicate de mortalitate şi spitalizare ale acestei boli. În plus, pentru a se proteja adecvat, oamenii trebuie să ştie că această boală are o perioadă de incubaţie semnificativ mai mare şi se transmite mai uşor decât gripa sezonieră. Aceste concluzii clare ar trebui să fie în orice buletin de ştiri şi în orice conferinţă de presă, dar sunt lăsate în note de subsol sau sunt ignorate total. Analizele adecvate şi relatările ar fi trebuit să înceapă acum câteva luni, dar, din păcate, oamenii puternici care s-au numit pe ei înşişi lideri ne blochează, în loc să ne conducă. Faceţi ceea ce trebuie şi spuneţi-le oamenilor din întreaga lume cu ce se confruntă de fapt!", transmite grupul de hackeri Anonymous.

Potrivit celui mai recent bilanţ global, peste 3.300 de persoane au murit din cauza coronavirusului, în principal în China. La nivel mondial sunt 95.000 de cazuri confirmate, în peste 80 de ţări şi teritorii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a transmis că, deocamdată, nu este vorba de o pandemie.

