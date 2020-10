Îndemnul unei asistente medicale pentru purtatul măştii: "Ce conspiraţie să fie? Cum să ne ia sărăcia? Lumea moare pentru că aşa vrei tu!"

Marcela Vîlcan, asistenta-şefă a Secţiei de Boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean Alba, îndeamnă oamenii să poarte mască. Ea îi asigură că este o problemă serioasă care duce la moartea oamenilor în această perioadă. Asistenta spune că nu există efecte secundare pentru purtatul măştii, iar dovada sunt cadrele medicale, care poartă măştile timp de 8 ore pe zi.



Mesajul postat de asistentă pe Facebook



"Nu am crezut vreodată că o mască poate fi mărul discordiei unei întregi naţiuni. Serios? E doar o bucăţică de material care are rolul de a proteja, pe care în primul rând, din respect, grijă şi compasiune pentru cei din jurul tău trebuie să o porţi atunci când intri în magazin să îţi cumperi pâinea sau când stai la rând să îţi plăteşti factura la Electrica. Dacă o poartă şi cel din apropierea ta înseamnă că ieşiţi amândoi din acea incintă la fel cum aţi intrat, adică, sănătoşi. Asta înseamnă că îţi pasă! Relaxaţi-vă! Nu vă produce nici o hipoxie! O port cel puţin 8 ore/zi, de 5 luni de zile şi încă sinapsele neuronale funcţionează iar dacă mai moare câte un neuron, este din cu totul alte motive 😑. O poartă chirurgii, de-o viaţă, dar nu am cunoscut vreunul care să sufere de hipoxie din această cauză.



La fel, nu am crezut că "statul bot în bot" este hobby naţional. Serios? Adică ce poate fi plăcut în a mirosi respiraţia celui de lângă tine?



Conspiraţie.. Hmmm. .. Ce să conspire? Cum să ne ia sărăcia???



Da, lumea mai şi moare, dar de ce să moară când poate încă să se bucure de viaţă? Pentru că aşa vrei tu?

Cu cât suntem mai mulţi dintre noi conştienţi că aceste două măsuri (alături de igiena mâinilor şi eticheta de tuse, bineînţeles că pe acestea le cunoşteam deja, din cei 7 ani de acasă), zicala: "Nu mor caii când vor câinii!" este tot mai reală.



Vă propun un exerciţiu de imaginaţie :



Dacă virusul HIV s-ar fi transmis la fel ca virusul SARS COV 2, aţi purta nenorocita aia de mască?



Pentru a putea trăi din nou o viaţă normală, trebuie să punem cu toţii osul. Altfel, totul va fi în zadar".