Liceul “COVIDIUS” a trecut peste noapte de la scenariul galben la cel roşu. Cum au primit elevii vestea

Elevii liceului Ovidius din Constanţa au aflat joi seara că nu pot veni să-şi ridice manualele pentru că, directorul unităţii de învăţământ are coronavirus. De atunci virusul a mai fost răspândit la trei dintre profesori şi din fericire, la nici unul din elevi.

Pentru a evita aglomeraţia şi a păstra distanţarea socială, festivitatea de deschidere s-a ţinut online.

Promisiunea era ca astăzi să se înceapă cursurile în mod normal, mai ales pentru elevii din anii terminali.

Surpriza a venit pe seară atunci când, tot pe grupurile de whatsapp, au primit vestea că trebuie să-şi pregătească tabletele pentru a doua zi şi nu caietele, aşa cum sperau.

Se presupune că toţi elevii deţin tablete sau telefoane mobile pentru cursurile online, fiind la unul din liceele de prestigiu din oraş, de aceea nu au mai fost întrebaţi dacă au ‘’suport de curs’’.

Singurul lucru care lipseşte din ecuaţia coronavirus şi scoala online sunt manualele şcolare. Ele nu au ajuns încă la nici măcar un elev.

ANTONIA – elevă în clasa a douăsprezecea a liceului Ovidius: Iniţial mi-a părut rău deoarece fiind în an terminal chiar doream să particip fizic la ore, să mă pregătesc pentru bacalaureat şi nu numai. Însă, fiind prima zi în care am desfăşurat orele, chiar am fost plăcut surprinsă de pregătirea profesorilor, toate orele s-au desfăşurat mult mai bine decât mă aşteptam. Am avut chiar două ore de română şi am început direct să rezolvăm variante de bacalaureat. Toţi profesorii s-au mobilizat perfect. Ne-am întalnit pe platforme online cu opţiunea de videochat încorporată. A fost foarte bine.