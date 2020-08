Marcus Rashford, premiat de oraşul Manchester. Jucătorul echipei United a strâns peste 22 de milioane de euro pentru a-i ajuta pe cei afectaţi de pandemie

Marcus Rashford, atacantul echipei Manchester, s-a implicat în lupta contra noului coronavirus. Pe 19 martie, jucătorul în vârstă de 22 de ani a lansat o campanie pe reţetele de socializare prin care şi-a propus să strângă 100.000 de lire sterline, pentru a ajuta cu mâncare familiile care au rămas fără locuri de muncă în timpul pandemiei.

Fotbalistul a fost uimit însă de amploarea pe care a luat-o campania şi dorinţa oamenilor de a ajuta. Astfel, Fundaţia "Fare Share" a strâns peste 20 de milioane de lire sterline (22,4 milioane de euro), iar Marcus Rashford a primit un premiu special pentru "activitatea remarcabilă şi ajutor oferit comunităţii" din partea lui Eamonn O'Neill, High Sheriff al oraşului Manchester.

Rushford a împărtăşit cu fanii lui de pe reţetele de socializare premiul primit, pe care l-a dedidicat tuturor celor care s-au implicat în campania de caritate.

Marcus Rashford, jucător Manchester United: "În mod normal nu aş împărtăşi astfel de lucruri, dar acest premiu nu este doar pentru mine, ci este al vostru, cei care aţi contribuit cu bani. Toţi aţi făcut diferenţa".

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze