Moderna stabileşte preţul vaccinului împotriva coronavirus la aproximativ 50 - 60 de dolari pe ciclu

Potrivit unor surse care cunosc discuţiile dintre companie şi potenţialii cumpărători, citate de Financial Times, Moderna va pretinde între 50 şi 60 de dolari pentru vaccinul pe care îl dezvoltă împotriva coronavirusului, mai mult decât preţul cerut de la guverne de alţi producători de vaccinuri. Preţul se va aplica SUA şi altor ţări cu venituri ridicate.

Acţiunile companiei cu sediul în Boston au crescut considerabil în acest an, după ce vaccinul a arătat semne timpurii de eficacitate şi a devenit primul din SUA care a intrat în studii clinice, luni debutând faza a treia de testări clinice ale vaccinului. În această săptămână, compania a beneficiat de o extindere a acordului de finanţare din partea guvernului SUA, care a investit acum aproape 1 miliard dolari în dezvoltarea vaccinului. Prin finanţarea guvernamentală cu sume generoase, cursa pentru descoperirea unui vaccin eficient, care, de obicei, durează ani de zile, s-a comprimat acum la câteva luni.

Preţul propus de Moderna nu este unul definitiv, dar acum acesta este de 50-60 de dolari pe ciclu, adică 25-30 de dolari pentru o doză, fiind mai mare decât costul stabilit de compania Pfizer şi de partenerul german al acesteia, BioNTech, în acordul încheiat cu Guvernul SUA, care prevede un preţ de 39 de dolari per ciclu sau 19,5 dolari per doză. În această perioadă compania AstraZeneca a semnat un acord pentru potenţialul său vaccin cu Olanda, Germania, Franţa şi Italia, stabilind un preţ de 3-4 dolari per doză.

Preţul pe care Moderna îl propune provoacă „îngrijorare şi dificultăţi în negocieri, având în vedere faptul că alte companii au promis preţuri mult mai mici", a declarat un reprezentant al companiei. De altfel, nu este oportun să se compare preţurile pentru potenţiale vaccinuri împotriva coronavirus, deoarece acestea sunt încă în curs de dezvoltare şi niciunul nu a primit aprobarea de la autorităţile de reglementare.

Luna aceasta, AstraZeneca a declarat că vaccinul pe care îl dezvoltă în colaborare cu Universitatea din Oxford, a provocat „răspunsuri imune consistente” şi că este sigur. Concurenţii BioNTech şi Pfizer au comunicat şi ei ştiri similare.