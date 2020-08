Numărul deceselor cauzate de COVID-19 a scăzut cu 2000 în Spania după ce datele au fost reanalizate

Numărul deceselor zilnice din Spania a scăzut considerabil fiind situat constat sub 100 după ce în aprilie s-a atins un vârf de 950. În plus Fernando Simon a precizat că anumite decese au fost numărate de două ori, iar anumite persoane despre care se credea că au fost infectate s-a dovedit că nu au avut virusul.

"Am corectat mai mult serii, am validat date, am eliminat cazurile înregistrate de două ori, am eliminat cazurile ce erau considerate posibile infectate şi cazurile suspecte ce nu s-au confirmat", a precizat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă.

"Acestea sunt date reale ce arată o evoluţie favorabilă". a adăugat acesta.

Spania este a doua cea mai vizitată ţară din lume şi plănuieşte să reia turismul treptat din luna iulie.