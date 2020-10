Coronavirusul circulă prin aer în spaţiile închise şi îi contaminează pe cei care nu sunt protejaţi! E avertismentul lansat de 239 de experţi printr-o scrisoare trimisă către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, scrie New York Times.



Organizaţia susţine că în continuare nu există dovezi că particulele de coronavirus ajunse în aerul din baruri, restaurante, şcoli, săli de cazino sau biserici au puterea de a infecta persoanele care nu poartă mască.



OMS consideră că doar persoanele infectate pot da mai departe infecţia cu virusul Sars-Cov-2, dacă tuşesc sau strănută, vorbesc de la distanţă apropiată sau iau contact direct.



Specialişti din 32 de ţări vor publica un studiu ştiinţitic săptămâna viitoare din care reiese că noul coronavirus circulă prin încăperi şi este dus mai departe de aerisiri şi sisteme de ventiliaţie şi îi infectează pe cei neprotejaţi.



De aceea, recomandarea specialiştilor este ca ventilaţia în locurile închise publice să fie minimă, iar purtatul măştii la interior să fie obligatorie, scrie New York Times.



Medicul Benedetta Allegranzi de la OMS spune că nu sunt suficiente dovezi pentru ceea ce susţin cei 239 de experţi. "Noi am susţinut mereu că virusul se poate transmite prin aer, dar nu există nicio dovadă solidă pentru asta. E o dezbatere aprinsă pe acest subiect".



Bill Hanage, epidemiolog la şoala publică de sănătate Harvard T.H. Chan spune că modul în care se pune problema legat de circulaţia virusurilor prin aer este "profund stupidă".



"Avem noţiunea asta, că particulele care atârnă în aer sunt capabile să te infecteze multe ore mai târziu, se plimbă pe străzi, prin cutiile de scrisori şi îşi găsesc calea în casele tuturor. Dar clar nu este cazul", a spus el.



OMS e în conflict cu acelaşi grup de cercetători şi în privinţa pacienţilor asimptomatici, după ce s-a opus iniţial şi ideii că orice mască ajută la protecţia împotriva noului coronavirus. OMS consideră că sunt rare cazurile când asimptomaticii au dat virusul mai departe în timp ce alte organizaţii atrag atenţia că asimptomaticii sunt cei care îl transmit cel mai uşor. "Adevărul este că mulţi din staff-ul tehnic al OMS îşi scarpină capul în privinţa acestui subiect", a spus un consultant OMS pentru NY Times sub protecţia anonimatului. "Asta nu ne oferă credibilitate", mai spune el.