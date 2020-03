O tânără din China a fost obligată să plătească peste 13.000 de dolari pentru a putea intra la facultate în Australia. Taxa a fost impusă de teama coronavirusului

O tânără din China a fost nevoită să cheltuiască peste 13.200 de dolari americani pentru a ajunge la studii în Australia.

Karen Ji a fost nevoită să plătească această sumă uriaşă după ce Australia a interzis intrarea în ţară a persoanelor venite din China continentală, informează BBC.

Banii au fost cheltuiţi pe călătoria într-o ţară terţă, plus două săptămâni de carantină. Dacă nu s-ar fi supus acestor reguli, Karen Ji ar fi pierdut anul universitar.

”Nu-mi venea să cred, am intrat în panică. Noi, sudenţii străini, suntem foarte supăraţi. Ni se pare că este o trădare faţă de studenţii străini. Am cumpărat un bilet de avion foarte scump pentru a mă întoarce, dar zborul a fost anulat. Eram furioasă şi speriată. Aşa că am decis să zbor într-o altă ţară, pentru a putea reveni apoi în Australia. Sunt încă obosită, pentru că a durat multe zile şi m-a costat atât de mult să mă întorc”, a declarat Karen Ji, potrivit BBC.

Chinezii care vor să vină în Australia doar daca stau în carantină 14 zile într-o altă ţară. Karen Ji şi mama ei au stat 16 zile în Bangkok şi au cheltuit 13.200 de dolari pentru a ajunge înapoi în Australia.

Sunt peste 200.000 de studenţi chinezi care învaţă în Australia. Mulţi dintre aceştia au fost extrem de afectaţi de interdicţiile autorităţilor australienilor provocate de teama răspândirii coronavirusului.

