OMS declară pandemie din cauza COVID-19. Este prima pandemie cauzată de un coronavirus

„Am făcut o evaluare, iar situaţia generată de Covid-19 poate fi caracterizată drept pandemie", a declarat miercuri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

„Aceasta este prima pandemie cauzată de un coronavirus", a precizat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Cuvântul pandemie nu este unul care să fie folosit uşor ori în mod neglijent. Este un cuvânt care, dacă este folosit greşit, poate cauza temeri fără motiv sau acceptarea neîntemeiată a faptului că lupta s-a sfârşit, că urmează inevitabil suferinţă şi moarte. Descrierea situaţiei ca fiind pandemie nu modifică evaluarea OMS asupra riscurilor generate de coronavirus. Nu se modifică modul în care OMS acţionează, nu ar trebui să se modifice acţiunile adoptate de ţări", a subliniat directorul OMS.

Conform celui mai recent bilanţ, numărul infecţiilor cu noul coronavirus a ajuns la 118.000 la nivel mondial, iar peste 4.200 de oameni au murit.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are criterii stricte pentru definirea unei situaţii de pandemie. În general, se ajunge la această situaţie în cazul epidemiilor răspândite pe multe continente şi dacă există un grad mare de răspândire la nivel internaţional şi în comunităţi.

În privinţa măsurilor care ar trebui luate într-o astfel de situaţie, unităţile medicale trebuie să fie pregătite pentru un aflux mare de pacienţi, să facă stocuri de medicamente antivirale şi să avertizeze populaţia despre situaţie. De asemenea, oamenii trebuie să asculte sfaturile autorităţilor, să nu iasă din case dacă sunt bolnavi şi să evite locurile aglomerate.

