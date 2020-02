Primul caz de coronavirus confirmat în Africa Subsahariană. Pacientul este un cetăţean italian

Cazul a fost confirmat la data de 27 februarie, potrivit unui anunţ făcut de ministrul Sănătăţii din Nigeria.

„Pacientul este un cetăţean italian care lucrează în Nigeria şi a s-a întors de la Milano în Lagos, la data de 25 februarie 2020”, a transmis ministrul Sănătăţii Osagie Ehanire prin intermediul unui mesaj pe reţeaua de socializare Twitter.

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz