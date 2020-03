Rafturi goale din cauza coronavirusului. Un supermarket din Australia raţionalizează hârtia igienică

Miercuri, compania Woolworths a anunţat că va raţionaliza hârtia igienică şi fiecare client va putea cumpăra 4 pachete, în aşa fel încât să aibă acces la produs cât mai mulţi clienţi.

„Măsura va ajuta la creşterea stocurilor”, a anunţat compania într-un comunicat.

Rafturile din supermarket-uri au fost golite de hârtie igienică, în contextul panicii create de răspândirea coronavirusului.

The Guardian mai scrie că tot miercuri, compania australiană care se ocupă de reciclarea hârtiei igienice Who Gives a Crap a anunţat că şi-a golit complet stocurile. Cofondatorul şi directorul executiv al companiei, Simon Griffiths, a arătat pe Twitter că vânzările au crescut de opt ori.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.