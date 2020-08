25.157 de flacoane de Remdesivir vor ajunge în România în 3 tranşe

Primeşti veşti bune de la Ministerul Sănătăţii. Remdesivir, singurul tratament aprobat oficial la nivelul UE pentru boala Covid 19 va ajunge în curând la pacienţii din România.

Astfel, medicamentul care s-a dovedit a fi eficace în reducerea numărului de zile de spitalizare va ajunge la noi în 3 tranşe.

Concret, este vorba despre 25.157 de flacoane de Veklury ( Remdesivir). Flacoanele vor ajunge în România în cadrul unui contract finanţat de Comisia Europeană cu compania farmaceutică producătoare.

Pe 7 august vine prima tranşă de Remdesivir, 6026 de flacoane. Cantitatea va ajunge pentru un număr de peste 1200 de pacienţi eligibili - 5 flacoane pentru un pacient.

Aceasta repartiţie făcută de experţii Comisiei Europene ţine cont de numărul cazurilor de Covid 19 la 14 zile. În acest sens, România primeşte a doua cea mai mare cantitate după Spania.

Pe 11 septembrie vom primi a doua tranşă din acest medicament: 10.336 de flacoane, iar pe data de 9 octombrie vom primi 8795 de flacoane.

Livrarea acestor cantităţi se va face în depozitele Companiei Unifarm, de unde vor fi distribuite spre spitale desemnate prin Ordin de Ministru, în funcţie de numărul de cazuri medii şi severe din aceste unităţi.

În jur de 30.000 de pacienţi din spaţiul european care au simptome severe de Covid vor beneficia de acest tratament în cadrul unui contract în valoare de 663 de milioane de euro, finanţat de Comisia Europeană.

Ce este Remdesivir?

Remdesivir este un antiviral care, conform studiilor efectuate până acum, are un efect clar asupra reducerii timpului de vindecare în cazul pacienţilor cu forme severe de Covid 19. Medicamentul a fost creat iniţial de compania Gilead pentru boala virală Ebola şi infecţiile cu virusul Marburg. Food and Drug Administration din SUA a autorizat tratamentul de urgenţă la începutul lunii mai, pentru pacienţiii cu Covid aflaţi în stare foarte gravă, după ce s-a demonstrat că tratamentul are un efect scurtare a perioadei de recuperare. Medicamentul a ajuns până acum în România doar pentru uz compasional, adică de ultimă instanţă, într-o cantitate de numai 30 de doze.