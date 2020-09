Tenorul Andrea Bocelli a dezvăluit că a avut coronavirus în martie. Motivul pentru care nu a vrut să anunţe public atunci

Artistul a spus că a avut coronavirus, dar fără probleme particulare, în afara febrei. Pozitivi au fost şi soţia sa şi cei 2 copii, potrivit agenţiei ANSA.

Într-o postare pe Facebook, Bocelli a scris că a răspuns imediat „prezent" la posibilitatea de a dona sânge: „Un mic gest - dar indispensabil - cu care îmi fac partea mea".

În aceeaşi postare, el a mai scris că nu credea că este oportun să divulge vestea infectării pentru a nu-şi alarma inutil fanii, dar şi „din respect pentru cei care au avut virusul cu alte consecinţe şi, de asemenea, pentru a-mi proteja familia".

„Fără simptome. Am făcut testul şi am văzut că sunt pozitiv. Sincer, când am aflat, era 10 martie, m-am aruncat în piscină pentru că eram bine" - povesteşte Andrea Bocelli.

Artistul a spus că a avut simptome uşoare: „Numai febră uşoară, 37.2 - 37.3”.

Andrea Bocelli a mers la spital însoţit de soţia sa Veronica, care nu a donat plasmă

„Sunt atât de multe reflecţii de făcut, slavă Domnului că nu joc roluri politice, aşa că nu sunt chemat să iau decizii şi nici nu aş vrea să fiu în locul celor care trebuie să le ia. Înţeleg că a fost un moment foarte complicat când a fost o urgenţă în spitale, dar mă uit în jur acum şi văd o situaţie absolut normală, ceea ce nu este normal este comportamentul celor care încă se tem de acest virus ca de lepră şi o ţară care este în genunchi pentru că activităţile se luptă să se recupereze", a declarat Bocelli reporterilor în faţa spitalului.

Întrebat dacă i se pare că încă există prea mult alarmism, Bocelli a spus: „În acest stadiu aş spune da. La început a fost corect şi justificat, mai ales din partea acelora care au trebuit să ia decizii importante, pentru că a fost vorba de atâtea vieţi! Acum, în două-trei luni avem leacuri, înţelegem că virusul nu mai e atât de puternic: nu sunt virolog şi nici infecţionist ca profesorul Menichetti, dar am citit cu toţii multe şi cred că sunt evaluări care trebuie făcute, mai ales pe cifre”.

În aprilie, de Paştele catolic, tenorul italian a concertat live în Domul din Milano, iar evenimentul a stabilit un record pe platfoma online YouTube. În acel moment, concertul „Bocelli: Music for Hope", despre care tenorul a spus că este o rugăciune şi care a fost difuzat la nivel global pe contul său, a fost vizualizat de peste 28 de milioane de ori în primele 24 de ore.