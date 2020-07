Trump îndeamnă pe americani să poarte mască pe măsură ce numărul de cazuri creşte. „Cred că măştile sunt bune”

Experţii în sănătate publică din SUA au afirmat că pandemia va continua să facă ravagii în lunile ce vor urma, după ce numărul de infectări a atins cifre record. Numărul cazurilor de coronavirus este în creştere, iar preşedintele Donald Trump i-a îndemnat pe americani să poarte mască.

„Sunt pro pentru măşti. Cred că măştile sunt bune”, a declarat preşedintele american în cadrul unei emisiuni televizate. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă nu a emis un ordin naţional prin care să oblige populaţia să poarte mască permanent în spaţiul public. El afirmă că sunt „multe locuri în ţară unde oamenii stau la distanţe foarte mari”.

Întrebat fiind de un reporter dacă va purta mască în public pentru a da un exemplu poporului american, Donald Trump nu a exclus posibilitatea, dar nu a promis acest lucru.

„Poziţia pe care o ocup îmi oferă posibilitatea ca persoanele cu care intru în contact sa fie testate înainte să mă vadă. Nu am nicio problemă să port mască în public. De fapt, chiar am una pe care am purtat-o. Îmi place felul în care arăt cu ea”, a declarat Trump.