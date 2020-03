Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” suspendă cursurile până la sfârşitul lunii

„Consiliul de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti intrunit in regim de urgenta, in data de 08.03.2020 ora 13.00, hotaraste: Suspendarea cursurilor si lucrarilor practice precum si a examenelor pentru toti studentii facultatilor din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti incepand cu data de 09.03.2020 si pana la data de 31.03.2020, in conformitate cu prevederile art.3 din Hotararea nr.6/06.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta”, arată un anunţ postat pe site-ul instituţiei.

Secretarul de stat, Raed Arafat, a anunţat, duminică, decizia de a interzice accesul în spitale al studenţilor şi al aparţinătorilor pacienţilor, până la data de 31 martie.

„Multe spitale au amfiteatre şi studenţii vin în număr mare pentru a participa la cursuri. Pentru a proteja mai mult spitalul, cadrele medicale şi pacienţii, considerăm că această măsură e necesară”, a declarat Arafat într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MAI.

El a mai spus că toate şcolile în care sunt raportate cazuri de infecţii cu noul coronavirus vor fi închise. În acelaşi timp, evenimentele cu un număr mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise.

