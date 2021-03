Vaccinul AstraZeneca, în mijlocul controverselor. Ştefan Dascălu, cercetător la Oxford: Decizia suspendării vaccinului este politică, nu ştiinţifică

Ştefan Dascălu, cercetător român la Oxford, a făcut radiografia unui an pandemic în emisiunea „Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu. Specialistul a vorbit despre readaptare, reinventare şi supravieţuire. De asemenea, Ştefan Dascălu spune ce crede despre controversele iscate în legătură cu vaccinul AstraZeneca, dar şi despre eficienţa vaccinului în faţa noilor tulpini.

Pandemia ne-a schimbat. Ne-a transformat. Am pierdut. Ne-a făcut să redescoperim lucrurile mărunte pe care, altădată, le consideram nesemnificative. Ne-am pus măştile, dar am stat mai mult cu noi înşine. A trecut un an de când vidul din Covid ne-a resetat existenţa. Rămân, în continuare, multe semne de întrebare, dileme şi controverse. Peste toate, o dulce umbră de speranţă! Oare ce am câştigat dintr-un an pierdut?

Ştefan Dascălu: „Nimeni nu a creat aceste vaccinuri ARN mesager peste noapte!”

Ştefan Dascălu vorbeşte, cu ochii cercetătorului, despre lucrurile câştigate, dar şi despre pierderile suferite de omenire într-un an care ne-a resetat tuturor existenţa:

„S-au câştigat anumite lucruri din perspectiva sănătăţii publice şi ne gândim că, într-un an de zile, am reuşit să avem câteva vaccinuri care sunt eficiente şi sunt sigure împotriva unui nou agent infecţios pe care nu-l cunoşteam înainte. Dând toate lucrurile rele la o parte, anul 2020 a arătat că omenirea este capabilă să răspundă la un pericol extraordinar de mare. Am reuşit să implementăm, în sfârşit, vaccinurile ARN mesager. Cercetarea pentru ele a avut loc de zeci de ani – încă o dată subliniem faptul că nimeni nu a creat aceste vaccinuri ARN mesager peste noapte, tot ce s-a făcut a fost ca el să fie adaptate pentru acest nou agent infecţios – dar acum pot fi implementate pe scară largă şi avantajul lor pe viitor va fi unul foarte mare.”

Ştefan Dascălu: ,,Mă aştept ca, într-un an de zile, să revenim puţin la normalitatea de dinainte de pandemie!”

Cercetătorul român de la Oxford explică şi motivele pentru care el îşi păstreză doza de optimism. Iată care sunt previziunile sale în legătură cu revenirea la normalitatea mult aşteptată:

„Nu cred că ceea ce avem acum şi prin ce am trecut până în momentul de faţă, va mai fi mult timp de acum înainte. Cu ajutorul vaccinurilor, cu ajutorul noilor tratamente, cu prudenţa şi înţelegerea oamenilor, vom reuşi să trecem foarte repede peste acest lucru. Mă aştept ca, într-un an de zile, să revenim puţin la normalitatea de dinainte de pandemie”.

Ştefan Dascălu: „Sunt lucruri care au atins saturaţia!”

Ştefan Dascălu recunoaşte însă că întreaga societate a obosit de restricţiile impuse de apariţia virusului. Mai spune că este momentul să tragem cât mai mult pentru a nu se distruge tot ceea ce s-a construit cu mult efort şi multe sacrificii din partea tuturor.

„Cu toţii am obosit. Se vede că societatea a obosit de măsurile restrictive. Sunt lucruri care au atins saturaţia. Din acest motiv, oamenii sunt tentaţi să nu mai respecte anumite măsuri. Tocmai din acest motiv, acum trebuie să fim mult, mult mai prudenţi, pentru că suntem aproape de un nivel de imunitate colectivă prin vaccinare. (...) Perioada de imunitate oferită de vaccin este mult mai lungă şi mult mai bună decât cea oferită prin infecţia naturală.”

Ştefan Dascălu: „Primul SARS care a apărut în 2004 a reuşit să fie stăpânit!”

Dând timpul înapoi, Ştefan Dascălu a recunoscut că nu se aştepta ca pandemia să ia o asemenea amploare. Susţine, însă, că dezinformarea şi fake news-urile apărute de-a lungul perioadei de la izbucnirea epidemiei au creat panică în rândul oamenilor.

„În momentul respectiv nu credeam în niciun caz că se va ajunge la pandemie. Aveam oarecum speranţa naivă că se va întâmpla cu acest virus ce s-a întâmplat şi cu altele dinaintea lui. Primul SARS care a apărut în 2004 şi a infectat oameni, a ucis oameni, a reuşit să fie stăpânit şi a reuşit să nu ajungă în circulaţie.”

Ştefan Dascălu: „Decizia de a supenda vaccinul Astra Zeneca nu a fost fundamentată ştiinţific, ci este o decizie politică”

Invitatul lui Vlad Craioveanu a vorbit şi despre controversele iscate în jurul vaccinului AstraZeneca, produs de Universitatea Oxford.

România va continua vaccinarea cu Astra Zeneca, după cum a anuţat Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), pe fondul cazurilor de reacţii adverse şi decese care au dus la suspendarea vaccinului în mai multe ţări europene.

CNCAV explică faptul că, în speţa Astra Zeneca, cazurile de tulburări de coagulare au apărut la un număr redus de pacienţi vaccinaţi, fără să depăşească frecvenţa raportată în populaţia generală nevaccinată.

„Ne uităm şi acum ce se întâmplă cu vaccinurile. Şi la toată dezinformarea care a avut şi are loc despre vaccinuri. Toate servesc ca muniţie pentru antivaccinişti, şi anticonspiraţionişti. Însăşi decizia de a suspenda vaccinul Oxford Astra Zeneca, contribuie la neîncrederea oamenilor, tocmai pentru că, după părerea mea, nu a fost fundamentată ştiinţific, ci este o decizie politică.”

Ştefan Dascălu: „Deocamdată, datele nu ne sugerează niciun motiv de îngrijorare!”

„Eu cred că explicaţia este mult mai simplă. Este o precauţie mai mult politică, decât ştiinţifică sau medicală. Tocmai pentru că recomandările lor (instituţiilor acreditate - n.r.) au fost să se continue vaccinarea cu vaccinul Oxford Astra Zeneca. (...) Asta nu înseamnă că a existat o relaţie de cauzalitate. Se investighează în continuare ce condiţii preexistente, ce constituţie au avut acei pacienţi care au primit vaccinul Astra Zeneca. Deocamdată, datele nu ne sugerează niciun motiv de îngrijorare.”

„Vă spun că veţi găsi oameni care imediat după ce au făcut vaccinul, în aceeaşi zi, au suferit un accident rutier. Acum, nu ştiu dacă veţi considera faptul că vaccinurile cauzează accidente rutiere şi acest lucru ar trebui scris în prospect. (...) Vaccinarea este un act medical, dar este un act medical invaziv, extrem de polarizant. Vaccinul are efecte extrem de rare şi ele sunt de natură alergică. Aceste vaccinuri sunt mai sigure decât multe alte lucruri pe care le luăm de la farmacie sau de la magazin”, conchide cercetătorul Ştefan Dascălu.