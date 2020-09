Poate ai mai văzut imagini cu oameni sărind în mulţime de pe o scenă. Cele mai multe sunt însă de la concerte rock. Acum, personajul este vicepremierul Serbiei, Rasim Ljajic. Fără mască, la fel ca şi cei care l-au prins, Ljajic a încheiat apoteotic o campanie pentru alegerile parlamentare.

În Tulsa, sute de americani sunt la fel de .. morţi după politică. De cinci zile, susţinătorii lui Trump stau la coadă ca să fie siguri că intră la primul miting din ultimele trei luni.

20.000 de oameni vor participa la eveniment, care are loc în sală, fără distanţare socială. Organizatorii au scris pe bilete că nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care participanţii se îmbolnăvesc.

MARK KELLEHER, susţinător Donald Trump: Sincer să fiu, eu cred că totul este o farsă. Dacă te uiţi la numerele anunţate, nu fac decât să încerce să ne înfricoşeze.

SUE WILLIAMS, susţinătoare Donald Trump: M-am rugat şi nu cred că o să mă infectez cu coronavirus.

KAYLEIGH MCENANY, purtătoare de cuvânt Casa Albă: Participanţii vor primi măşti de protecţie. E decizia lor dacă le poartă sau nu. Instrucţiunile Centrului pentru Controlul Bolilor sunt recomandate, dar nu sunt obligatorii.

This just in: current Deputy PM of 🇷🇸 Rasim Ljajić tossed himself into an audience of supporters at a rally, covid be damned.



Passion, madness, folly. You name it. Ljajić's got it. pic.twitter.com/AqOgo0ezsj