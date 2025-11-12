Adele debutează ca actriță în filmul lui Tom Ford, Cry to Heaven

Artista premiată cu Grammy, Adele, pășește oficial la Hollywood, odată cu primul ei rol actoricesc în noul film al lui Tom Ford, Cry to Heaven, scrie Variety.

Adaptarea romanului scris de Anne Rice în 1982 este plasată în Italia secolului al XVIII-lea și explorează destinele intersectate ale unui nobil venețian și ale unui cântăreț de operă castrat, într-o poveste despre dragoste, trădare și identitate.

Revenirea lui Tom Ford în cinematografie

Designerul și regizorul de renume Tom Ford va regiza, produce și semna scenariul filmului, marcând prima sa revenire în spatele camerei de la Nocturnal Animals (2016).

Pelicula, aflată în prezent în pre-producție la Londra și Roma, va începe filmările în ianuarie 2026, urmând să fie lansată în toamna aceluiași an. Ford autofinanțează proiectul și intenționează să caute un distribuitor după finalizarea filmului.

Distribuția îi include pe Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Thandiwe Newton, Hunter Schafer și Mark Strong.

Un nou capitol creativ pentru Adele

După succesul rezidenței sale din Las Vegas, Adele a anunțat o pauză temporară de la muzică pentru a explora noi direcții artistice.

„Nu am planuri pentru muzică nouă, deloc”, a declarat artista în 2024. „Vreau o pauză lungă și să fac alte lucruri creative, pentru o vreme.”

Prin Cry to Heaven, Adele adaugă și titlul de „actriță” pe lista realizărilor sale, deschizând un nou capitol îndrăzneț în evoluția ei artistică.