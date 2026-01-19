Balerina Ganna Muromtseva, în premieră la București, în „Lacul lebedelor”, pe 2 februarie la Sala Palatului

Ganna Muromtseva va urca pe scena Sălii Palatului în rolul principal Odette/Odile, într-o apariție de excepție, așteptată cu emoție de publicul român.

Cariera sa impresionantă include apariții pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii, în țări precum Japonia, China, Germania, Italia. Formată la una dintre cele mai prestigioase școli de balet din Europa de Est, Ganna Muromtseva este apreciată pentru eleganța sa, forța dramatică și rafinamentul tehnic.

Din 2022, artista face parte din Baletul Național al Ungariei, unde a interpretat roluri memorabile în producții precum „Lacul lebedelor”, „Don Quijote”, „Spărgătorul de nuci” și „5 Tangos”, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă.

Repertoriul său cuprinde cele mai importante titluri ale baletului clasic, iar prezența sa a fost remarcată în publicații internaționale de prestigiu. De-a lungul carierei, a fost distinsă cu premii importante, printre care Crystal Shoe și Dance No Borders.

Ganna Muromtseva va ajunge în București pentru spectacolul „Lacul lebedelor”, o feerie coregrafică și un reper al baletului romantic, ce va prinde viață în această iarnă. Pe 2 februarie, „Lacul lebedelor”, considerat de mulți cel mai emoționant balet al tuturor timpurilor, aduce tehnica și virtuozitatea soliștilor din Ukrainian Classical Ballet și muzica nemuritoare a lui Ceaikovski, într-o montare fabuloasă, pe scena Sălii Palatului.

Spectacolul va prinde viață prin talentul remarcabil al soliștilor și al corpului de balet de la Ukrainian Classical Ballet, companie renumită pentru interpretările sale de înaltă ținută artistică. Publicul va fi transportat într-o lume magică, unde grația dansului se împletește cu puterea muzicii lui Ceaikovski.

„Lacul lebedelor” este o poveste despre iubire, destin și sacrificiu, în care prințul Siegfried se îndrăgostește de frumoasa Odette, o prințesă transformată în lebădă de către un vrăjitor malefic. Povestea lor tragică este spusă prin mișcare, lumină și armonie, într-un regal vizual și sonor, cu costume somptuoase și decoruri spectaculoase.