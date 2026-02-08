Prima pagină » Cultură-Media » Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani după o luptă cu cancerul, confirmă trupa

Brad Arnold, solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani după o luptă cu cancerul, a confirmat formația.
Bianca Popa
08 feb. 2026, 07:26, Cultură-Media

Brad Arnold, solistul și principalul compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani, scrie BBC.

Trupa a anunțat decesul sâmbătă, precizând că Arnold s-a stins după o luptă cu cancerul.

„Va fi profund regretat și va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră”, a transmis formația într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Arnold dezvăluise în mai 2025 că fusese diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare în stadiul patru, o formă de cancer la rinichi care se extinsese la plămâni.

O voce care a definit rockul anilor 2000

Arnold a fost membru fondator, vocalist și toboșar original al trupei 3 Doors Down, formată în Mississippi la mijlocul anilor ’90.

Formația a cunoscut succesul la începutul anilor 2000, cu piese difuzate intens la radio precum „Kryptonite”, „Here Without You” și „When I’m Gone”.

Potrivit trupei, Arnold a scris „Kryptonite” în adolescență, compunând piesa în timpul orei de matematică, la doar 15 ani.

Albumul de debut, The Better Life, a devenit unul dintre cele mai bine vândute discuri din Statele Unite în anul 2000.

Deschidere față de credință, recuperare și boală

Arnold a vorbit public despre diagnosticul său, spunând că nu îi este teamă și cerând fanilor să îl includă în rugăciunile lor.

„Nu am niciun fel de teamă, sincer, nu mi-e deloc frică”, a spus solistul, adăugând că este dezamăgit de faptul că trupa va trebui să anuleze turneul pe care îl avea programat.

De asemenea, a vorbit deschis despre problemele cu alcoolul și a declarat că era abstinent din 2016.

În interviuri anterioare, Arnold descria muzica drept o formă de eliberare emoțională și un mod de a se conecta cu ascultători aflați în situații similare.

Colegii de trupă au spus că moștenirea sa merge dincolo de talent, reflectând modestia, credința și bunătatea sa.

O moștenire dincolo de scenă

3 Doors Down a câștigat trei premii Billboard Music Awards și a rămas prezentă constant pe posturile de rock și pop timp de două decenii.

Trupa a cântat la ceremonii de învestire prezidențială și, în 2004, a lansat Better Life Foundation pentru sprijinirea copiilor aflați în nevoie.

Brad Arnold o lasă în urmă pe soția sa, Jennifer.

Moartea sa reprezintă o nouă pierdere pentru trupă, după decesul membrului fondator Matt Roberts în 2016.

