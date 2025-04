Cel mai mare eveniment de modă: Tot ce trebuie să știi despre Met Gala 2025

Ce este Met Gala și de ce toată lumea vorbește despre ea?

Gala Met este una dintre cele mai importante evenimente din lume, mai ales când vine vorba de modă. Are loc în fiecare an la Muzeul Metropolitan de Artă din New York și adună celebrități din toate domeniile, inclusiv muzică, film, sport, modă și chiar politică. De obicei, are loc în prima zi de luni din mai.

De ce se organizează Met Gala?

Chiar dacă pare o simplă paradă de vedete pe covorul roșu, Gala Met are un scop important: strânge bani pentru Institutul de Costume al muzeului. Anul trecut, s-au adunat peste 25 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o sumă record.

Evenimentul marchează și deschiderea expoziției de modă din primăvară, care atrage sute de mii de vizitatori.

Cine poate merge la Gală?

Gala Met este un eveniment exclusivist, unde nu poți merge doar cumpărând un bilet. Participarea se face doar pe bază de invitație, aprobată de Anna Wintour, redactor-șef al revistei Vogue. Unele vedete sunt invitate de mari case de modă precum Chanel sau Louis Vuitton, care sponsorizează mesele.

Care este tema Met Gala 2025?

Tema din acest an este „Tailored for You”. Se pune accent pe îmbrăcămintea bărbătească, în special pe stilul vestimentar negru de-a lungul istoriei.

Expoziția asociată se numește „Superfine: Tailoring Black Style” și va fi deschisă timp de șase luni, o perioadă de timp mai mare decât de obicei. Aceasta urmărește cum a evoluat moda masculină în comunitățile de culoare, începând din secolul al XVIII-lea și până azi.

Cine sunt gazdele Met Gala din acest an?

Gala din 2025 are mai mulți copreședinți celebri, printre care și Pharrell Williams, LeBron James, Lewis Hamilton, Colman Domingo și A$AP Rocky, alături de Anna Wintour.

Lor li se alătură și un „comitet gazdă” format din vedete cunoscute, printre care Simone Biles, Usher, Janelle Monáe, Spike Lee, Doechii, Tyla și Chimamanda Ngozi Adichie.

Când are loc și ce se întâmplă acolo?

Met Gala 2025 va avea loc pe 5 mai. Invitații încep să apară pe covorul roșu în jurul orei 22:00 (ora României), iar evenimentul începe mai devreme, la ora 18:00 (ora locală din New York).

Evenimentul include o cină exclusivistă, urmată de un tur privat al expoziției și, în unele cazuri, de o petrecere.