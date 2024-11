Colin Petersen, primul toboşar al trupei Bee Gees, s-a stins la 78 de ani

Colin „Smiley” Petersen, toboşarul original al legendarei trupe Bee Gees, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani, scrie The Mirror. Fanii şi colegii săi i-au adus omagii emoţionante muzicianului, care a jucat un rol esenţial în succesul timpuriu al formaţiei, contribuind la piese clasice precum To Love Somebody, Words şi Massachusetts. Petersen a făcut parte din albumul revoluţionar Bee Gees’ 1st, contribuind la definirea sunetului distinctiv al trupei.

Cariera lui Petersen a început încă din copilărie, câştigând porecla „Smiley” datorită rolului său din filmul australian Smiley. Ulterior, a făcut tranziţia către muzică, alăturându-se trupei Bee Gees, unde stilul său inovator de a cânta la tobe a completat procesul creativ al formaţiei.

Într-un interviu din 2022 pentru un podcast, Petersen a vorbit despre spontaneitatea sesiunilor de înregistrare, în care melodiile prindeau formă adesea, direct în studio. Deşi nu era un toboşar foarte tehnic, concentrarea sa pe „a servi melodia” a lăsat o amprentă de durată.

Anunţul morţii lui Petersen a venit la scurt timp după decesul lui Dennis Bryon, un alt toboşar al Bee Gees. Omagii au fost postate pe reţelele de socializare, fanii lăudând contribuţiile lui Petersen la succesul trupei şi rolul său în conturarea sunetului lor inconfundabil.

Petersen lasă în urmă fosta soţie, Joanne, şi pe cei doi fii ai lor, Jaime şi Ben. Moştenirea sa, atât ca muzician, cât şi ca om, este amintită cu drag de fani şi de cei care l-au cunoscut, lăsând o amprentă de neşters în istoria muzicii.