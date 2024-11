Cum a atins Cher celebritatea şi cum a început relaţia sa cu Sonny Bono? Detaliile, prezentate în noua carte de memorii

Cher, vedeta americană care a uimit publicul din întreaga lume cu extraordinarele sale calităţi de cântăreaţă, actriţă şi comediantă, a câştigat un Oscar, un Grammy, un Emmy şi a fost recent inclusă în Rock & Roll Hall of Fame.

Personificare a emancipării feminine, Cher a făcut totul în felul ei, fie că s-a întâlnit cu bărbaţi de jumătate din vârsta ei, a ocupat primul loc în topurile Billboard în şapte decenii consecutive, a stabilit tendinţe în modă sau a uimit telespectatorii împreună cu soţul ei de atunci, Sonny Bono, în emisiunea „The Sonny & Cher Comedy Hour”.

Acum, ea a scris mult-aşteptata carte „Cher: The Memoir, Part One”, prima din cele două părţi. Se pare că femeia atrăgătoare care onorează coperta cărţii este aceeaşi care apare în aceste pagini: inteligentă, sensibilă şi atrăgătoare, după cum relaatează Los Angeles Times.

Pe un ton conversaţional, ea detaliază copilăria ei dură, eşecurile, revenirile şi iubirile - cu mogulul muzicii David Geffen; după divorţul de Bono, căsătoria ulterioară cu Gregg Allman, regretatul cântăreţ şi claviaturist al Allman Brothers Band; şi momentele fericite cu Gene Simmons.

Cartea acoperă aproximativ perioada de la naştere până în 1980, când Cher, o mamă singură divorţată de două ori şi cu doi copii, s-a aflat la o răscruce profesională, gândindu-se ce să facă cu restul vieţii sale.

În centrul memoriilor se află relaţia lui Cher cu Sonny, o relaţie care i-a schimbat viaţa, torturată, de susţinere, distructivă şi co-dependentă. Fără îndemnul, viziunea şi motivaţia lui, Cherilyn LaPierre Sarkisian nu ar fi devenit probabil niciodată fabuloasa Cher. Iar fără talentul şi dragostea ei, Bono ar fi rămas probabil un actor mărunt la marginea industriei de divertisment.

Primii ani ai lui Cher nu au fost atât de fabuloşi. S-a născut în 1946 din Johnnie Sarkisian, un neisprăvit care şi-a abandonat curând familia, şi din soţia sa de 20 de ani, Jackie Jean (care mai târziu a primit numele Georgia), iar copilăria ei a fost marcată de instabilitate, agitaţie şi haos. Ea a fost chiar plasată pentru scurt timp într-un cămin pentru copii şi mame necăsătorite.

Mama lui Cher, un model frumos şi actriţă care a avut roluri mici în „Gunsmoke” şi „I Love Lucy”, avea un hobby neobişnuit: colecţiona şi se debarasa de bărbaţi, având „şapte sau opt” soţi în cele din urmă, potrivit lui Cher. Uneori, Cher, sora ei mai mică, Georganne, şi mama ei trăiau bine. Alteori, Jackie Jean se chinuia să le hrănească. Se mutau constant, mai ales în sudul Californiei. Prin toate acestea, Cher - care a părăsit casa mamei sale când avea 16 ani - şi-a dezvoltat curajul şi rezistenţa.

Dar tinereţea ei nu a fost doar tristeţe. În 1956, mama lui Cher a dus-o să-l vadă pe Elvis Presley în concert la vechiul Pan-Pacific Auditorium din Los Angeles. „A fost cea mai interesantă experienţă pe care am avut-o vreodată, pentru că ştiam că vreau să fiu pe acea scenă, în lumina reflectoarelor, într-o zi”.

Altă dată, potrivit memoriilor, Cher, în vârstă de 15 ani, s-a sărutat cu Warren Beatty, în vârstă de 25 de ani, până la primele ore ale dimineţii, în piscina lui. Cher a purtat costumul de baie al lui Natalie Wood, iubita lui Beatty şi co-vedetă în „Splendor in the Grass”.

Relaţia cu Bono

Când Bono intră în viaţa lui Cher, totul se transformă. Într-o scenă desprinsă dintr-un film hollywoodian, Cher l-a văzut pentru prima dată la sfârşitul anului 1962 la cafeneaua Aldo din Los Angeles. Un „străin intrigant” cu o tunsoare în stil Caesar, o cămaşă muştar şi cizme Beatles, Bono, pe atunci în vârstă de 27 de ani, era compozitor încă din adolescenţă. Îi amintea lui Cher de prietenii fascinanţi ai mamei sale. Cu siguranţă nu a fost dragoste la prima vedere pentru niciunul dintre ei.

Cher s-a mutat în curând la Bono ca prietenă care gătea şi făcea curăţenie pentru el. În timp, relaţia lor a înflorit, la fel ca şi cariera lui Bono. Acesta a obţinut un post de asistent al lui Phillip Spector, un producător muzical excentric şi arhitect al „Wall of Sound”. Cu încurajarea lui Bono, Spector a recrutat-o pe Cher pentru a cânta pe melodiile lui Darlene Love, The Crystals şi pe clasicul „You've Lost That Lovin' Feelin” al Righteous Brothers.

Bono şi Cher au pornit pe cont propriu şi au dat lovitura cu lansarea în 1965 a cântecului lor emblematic, „I Got You Babe”. Piesa a urcat în topuri până pe locul 1. La începutul anului 1966, Sonny şi Cher erau cap de afiş la Hollywood Bowl.

Cu toate acestea, pentru a-l parafraza pe Bob Dylan, vremurile se schimbau. Artişti precum The Doors, Cream şi Jefferson Airplane apăruseră pe scenă sărbătorind sexul, drogurile şi rock 'n' roll-ul. Dintr-o dată, Sonny şi Cher păreau demodate.

Investiţiile proaste, cheltuielile excesive şi scăderea dobânzilor şi-au pus amprenta asupra lor. În 1969, la doar câteva săptămâni după ce Cher a născut-o pe fiica lor, Chastity (acum un bărbat pe nume Chaz), Bono i-a spus lui Cher că sunt faliţi şi că datorează Fiscului 270.000 de dolari. I-a cerut să îi acorde doi ani, promiţându-i că îi va face mai mari ca niciodată. Urcuşul lor anevoios spre revenire reprezintă una dintre cele mai captivante lecturi ale cărţii.

Fără un disc sau un film de succes, Sonny şi Cher cântau în teatre cu o audienţă de 100 de persoane sau mai puţin. Într-o seară, Cher a răspuns obraznic unui scandalagiu, iar mulţimea a râs. Apoi, Bono s-a alăturat, iar cuplul a început să se distreze între ei. Cu timpul, au dezvoltat un nou număr bazat pe glumele, ironiile şi cântecele lor. Oamenii au început să vină din nou. Aceasta a devenit baza pentru „The Sonny & Cher Comedy Hour”, care a debutat pe CBS în 1971 şi a fost difuzată timp de trei sezoane. Telespectatorii s-au întors pentru a vedea scenetele şi ţinutele exagerate ale lui Cher, cele mai mari vedete ale epocii şi glumele tăioase şi bucuria nestăvilită a cuplului.

Cuplul se potrivea bine împreună. Lui Sonny îi plăcea simţul umorului excentric al lui Cher, iar ei îi plăcea să aibă grijă de ea. Faptul că împărţea scena cu Sonny şi se uita în ochii lui în timp ce cânta îi dădea lui Cher încredere şi un sentiment de calm.