Doliu pentru Liam Payne. Fanii One Direction se adună la priveghiuri

Duminică, sute de fani s-au adunat la statuia lui Peter Pan din Hyde Park, Londra, pentru un priveghi spontan. Participanţii au adus fotografii, flori, baloane şi mesaje scrise de mână pentru a-şi exprima durerea şi a-şi aminti de star.

Martha Kelner a povestit la Sky News despre situaţia din Buenos Aires, unde fanii s-au adunat în faţa hotelului Casa Sur. Selena, o fană în vârstă de 21 de ani, a declarat: „Când One Direction a venit în Argentina în 2014 a fost atât de emoţionant. Am fost la concert şi am fost atât de aproape de ei. Pare atât de recent, iar acum că Liam a plecat simt durere în fiecare parte a corpului şi a inimii mele".

Rocio Hipperdingar, 24 de ani, a adăugat: „La început nu am crezut că s-a întâmplat. Sunt fan One Direction de când aveam 13 ani şi acum am 24. Mi-am petrecut mulţi ani din viaţă gândindu-mă la ei, ascultându-le muzica şi au fost sprijinul meu în momente foarte grele".

Foştii colegi de trupă ai lui Payne şi-au exprimat şi ei durerea. Zayn Malik a amânat următoarele date ale turneului său din SUA până în ianuarie, în semn de respect.

Tatăl lui Liam, Geoff Payne, a sosit vineri la Buenos Aires pentru a aranja repatrierea trupului fiului său.

