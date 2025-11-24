Donald Trump presează studiourile de la Hollywood să reia o franciză veche de succes, una dintre preferatele lui

Președintele american Donald Trump ar face presiuni asupra aliatului său miliardar Larry Ellison pentru a readuce la viață una dintre francizele sale cinematografice preferate, în contextul în care Paramount se pregătește pentru o extindere majoră la Hollywood, conform The Daily Beast.

Trump, care a apărut într-o scenă în Home Alone 2: Lost in New York, i-ar fi cerut lui Ellison să repornească seria Rush Hour cu Jackie Chan și Chris Tucker, potrivit unui nou raport al platformei Semafor care citează o sursă familiară discuțiilor.

Trump presează Paramount pentru relansarea unei francize de succes

Ellison, magnatul din spatele Oracle și un important donator al lui Trump, controlează Paramount prin fiul său, David Ellison, cel care gestionează operațiunile studioului.

Pe măsură ce Paramount avansează spre preluarea catalogului și producției Warner Bros., Trump ar fi sugerat deja proiecte concrete, inclusiv relansarea Rush Hour, care a încasat peste 245 de milioane de dolari la nivel global după debutul său din 1998, fiind urmat de încă două filme, în 2001 și 2007.

Controversele din jurul lui Brett Ratner complică planurile de revenire a francizei

Warner Bros. a întrerupt colaborarea cu regizorul Brett Ratner în 2017, în urma mai multor acuzații de conduită sexuală inadecvată, pe care acesta le-a negat.

Deși alte studiouri au evitat să se asocieze cu Ratner după scandal, platforma Semafor notează că Paramount ar putea fi mai deschis, având în vedere legăturile sale puternice cu Trump și proiectele recente legate de primă doamnă, inclusiv un documentar de 40 de milioane de dolari despre Melania Trump, programat pentru lansare în luna ianuarie.

Distribuția și tensiunile politice pot influența relansarea

Viitorul francizei rămâne incert, inclusiv în ceea ce privește revenirea lui Chris Tucker, cunoscut pentru sprijinul public acordat unor figuri democrate precum Kamala Harris.

Între timp, Trump continuă să laude filme de acțiune clasice, precum Bloodsport cu Jean-Claude Van Damme, subliniindu-și interesul constant pentru cultura hollywoodiană.

Printre celelalte filme preferate ale președintelui se numără Goodfellas, Gone With the Wind (Pe aripile vântului), Citizen Kane, The Godfather (Nașul) și The Good, The Bad and the Ugly (Bunul, răul și urâtul).