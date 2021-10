E.S. Laurence Auer, ambasadoarea Franţei în România: ,,Astăzi, Schengen se află într-un proces de reflecţie pentru reconsolidarea frontierelor externe. România este pregătită din punct de vedere tehnic, în aşa fel încât vom face ca ţara să intre în Schengen”

Invitată în emisiunea InSecuritate, E.S. Laurence Auer a vorbit despre busola strategică a Uniunii Europene, dar şi despre relaţiile româno-franceze, începând de la cele de securitate şi cooperare poliţienească până la cele culturale. Ce spune E.S. Laurence Auer, despre aderarea României în Schengen?



E.S. Laurence Auer: ,,Busola este despre direcţia în care vrem să mergem!”

Care sunt rolurile şi misiunile statelor membre ale Uniunii Europene în acest context al busolei strategice? Există loc pentru NATO în busola strategică? Este busola strategică a UE, un instrument sau este o idee?

,,Este un document care trebuie pregătit de Serviciul european pentru acţiune externă, care trebuie prezentat statelor membre pentru dezbatere şi, dacă este posibil, pentru aprobare la Consiliul European din martie 2022, aş spune. Este un document care este foarte important, deoarece este prima dată când vom face o reflecţie a ansamblului... busola este despre direcţia în care vrem să mergem, cum vrem să procedăm şi mai ales cred că este despre a pune capăt o dată pentru totdeauna tuturor zvonurilor despre faptul că Uniunea Europeană ar dori să înlocuiască NATO sau că NATO ar fi mai puţin important decât Uniunea Europeană.

Va fi exact despre documente între busola strategică şi un document care va defini teme importante pentru Europa, precum securitatea cibernetică, dar şi zonele geografice, şi de a vedea că există complementaritate şi chiar poate consolida apărarea în cadrul NATO. Este un document pe care nu l-am văzut încă, astfel încât să nu pot vorbi despre el, dar ştiu că va fi de mare interes pentru Franţa şi România. De la prima discuţie care a avut după pandemie în Consiliul de Miniştri al Apărării al NATO şi al Uniunii Europene, cele două ţări au spus cât de interesate sunt să se gândească la asta împreună. Desigur, Franţa va dori să pună acolo relaţia sa cu restul lumii.

Vom vedea că participarea, de exemplu, la operaţiunea din Mali, Takuba, MINUSMA, securizarea zonelor de conflict vor face parte din busola strategică. Acesta nu este neapărat rolul NATO. NATO este o relaţie care este între parteneri, între aliaţi, cum se spune, şi care prevede o apărare reciprocă. În timp ce Uniunea Europeană, de fapt, va defini mai degrabă cursuri de acţiune cu un domeniu de securitate care este puţin diferit de un domeniu clasic al apărării, deoarece în accepţiunea pe care o avem asupra busolei strategice includem riscuri care sunt riscuri pe care le-am menţionat, de exemplu, securitatea cibernetică.



Armatele, poliţiile, serviciile de informaţii franco-române au o relaţie solidă, foarte puternică. Unde putem vedea dividendele acestor relaţii? Pot fi în domeniul diplomaţiei, al politicii? Schengen, poate?

,,Da, eu spun mereu, cooperarea poliţienească şi de securitate este prima cooperare dintre Franţa şi România din punct de vedere istoric. Deci, trece prin misiuni comune de anchetă, trece prin schimburi de informaţii, în permanenţă, inclusiv pe probleme de apărare şi de securitate, trece prin serviciile de informaţii, trece prin magistraţi. Prin urmare, acest ansamblu de securitate este finalmente unul dintre pilonii prieteniei noastre, ai parteneriatului nostru strategic. Am dezvoltat acţiuni comune, am dezvoltat schimburi cu ofiţeri de legătură ai misiunilor de poliţie din fiecare dintre ţări şi, într-adevăr, acest lucru consolidează componenta Schengen.

Ştiţi că astăzi Schengen se află într-un proces de reflecţie pentru reconsolidarea frontierelor externe şi chestiunea se pune în mod legitim, întrucât au trecut zece ani de când România este pregătită din punct de vedere tehnic, în aşa fel încât vom face ca ţara să intre în Schengen. Prin urmare, aş spune că, în ceea ce priveşte partea franceză, are loc un proces de reflecţie, pentru a gândi simultan consolidarea Schengen şi punerea în aplicare a extinderii. Cred că a fost o schimbare semantică importantă care a fost prezentată de secretarul de stat Clément Beaune în timpul vizitei sale la nivel de ministru, în 14 septembrie şi pe această bază vom construi pregătirea reformei Schengen, care nu este încă pe masă.

Vă reamintesc că, de fiecare dată când avem şase luni de discuţii despre pandemie, rămânem în urmă cu privire la altceva şi deci nu este vorba că Franţa doreşte să amâne Schengen în timpul preşedinţiei sale, ci că avem nevoie de această discuţie care a fost, cred, relativ consensuală”, explică E.S. Laurence Auer.



E.S. Laurence Auer, despre importanţa relaţiilor culturale dintre România şi Franţa: ,,Aş spune că avem o şansă mare în această ţară ... vedeţi, să fiu primită de un jurnalist francofon pentru a mă putea exprima în franceză”

,,Foarte multă importanţă, foarte multe resurse, o mulţime de acţiuni de cooperare pentru a menţine acest bazin extraordinar de parteneriat, de admiraţie reciprocă, de prietenie, de schimburi, fie că vorbim despre lumea filmului ... chiar anul acesta un român a prezidat săptămâna criticii de la Cannes. Este singurul festival de film de la Cannes care are loc la Bucureşti. Dar, avem şi un Goncourt român, de asemenea.

Totodată, există o proximitate foarte mare în materie muzicală, pe care am văzut odată cu numirea noului director artistic al festivalului Enescu, care este un dirijor român. Deci, avem o proximitate care de fiecare dată trebuie să...ca într-o relaţie de cuplu, este o iubire care are mereu nevoie de dovezi şi, în fiecare zi, o echipă care este la ambasadă, la Institutul Francez din România, lucrează la cooperare. Aş spune că avem o şansă mare în această ţară ... vedeţi, să fiu primită de un jurnalist francofon pentru a mă putea exprima în franceză... Vă mulţumesc foarte mult, mulţumesc României, românilor pentru că au iubit limba franceză, cultura franceză şi sunteţi întotdeauna foarte bineveniţi pe acest teren, alături de mine.”



E.S. Laurence Auer: ,,Aş dori să vă felicit pentru că faceţi o emisiune de calitate şi pentru că, într-o lume de ştiri false, este foarte important”

,,Da, cred că programul dumneavoastră InSecuritate este un program excelent, pentru că astăzi apar o mulţime de întrebări în ceea ce priveşte securitatea, inclusiv securitatea cetăţenilor într-un mediu incert şi mi se pare că formula aceasta a dumneavoastră corespunde bine şi noului domeniu al diplomaţiei. Sunt diplomat şi m-am ocupat foarte mult de problemele de apărare. Consider că domeniul securităţii este un domeniu extrem de important în societăţile noastre de astăzi. Şi, în final, aş dori să vă felicit pentru că faceţi o emisiune de calitate şi pentru că este ceva care, într-o lume de ştiri false, este foarte important, aşa că vă mulţumesc foarte mult”, conchide E.S. Laurence Auer ambasadoarea Franţei în România.